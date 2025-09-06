Kalp krizi için en kritik saatler ‘03.00 – 07.00’ arası

Kalple ilgili rahatsızlıkların gece saatlerinde oluşma riskinin arttığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Nermina Alagiç, bakın bunun nedenini nasıl açıkladı… Uzm. Dr. Alagiç "İlk bakışta bu durum bir tesadüf gibi görünse de aslında gerçek farklı. 03.00-07.00 saatleri arasında kalp krizi veya ritim bozukluğu tehlikesi artar. Bunun temel nedeni vücudumuzun uyku düzenini ayarlayan biyolojik saatimiz yani sirkadiyen ritmin etkileridir. Bedenimiz, uyanmamızı kolaylaştırmak ve günün stresini kaldırabilmemiz için sabaha karşı kortizol ve katekolamin isimli adrenalin benzeri hormonlar salgılar. Bu hormonlar da tansiyonu, nabzı ve pıhtılaşmayı artırır, damarları daraltır. Dolayısıyla özellikle bu saatlerde damar tıkanıklığı problemi olan hastalarda kalp krizi tehlikesi artar" dedi.

BİYOLOJİK SAAT

Sirkadiyen ritimin yani vücudun doğal biyolojik saatinin bozulmasının, kalp damar sistemi üzerinde çok yönlü olumsuz etkilere neden olabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Alagiç, "Özellikle gece vardiyasında çalışanlar ve farklı zaman dilimlerine seyahat ederek sıklıkla jet lag yaşayanlar çoğunlukla uykusuz kalır, düzensiz beslenir, dolaysıyla da stres hormonları yükselir. Vücut saatinin sürekli bozulması, uzun vadede kalp hastalıkları riskini artırır" dedi.

YÜKSEK KOLESTEROL

Kalp sağlığını nasıl korumak gerektiği konusunda ise Uzm. Dr. Alagiç, "Hareketsiz yaşam, yüksek kolesterol, obezite gibi risk faktörlerini en aza indirmek gerekir. Bu sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile kalbimizi daha iyi koruyabiliriz" dedi.



GÖĞÜSTE SIKIŞMA SOĞUK TERLEME VARSA DİKKAT!

BELİRTİLERE dikkat çeken Uzm. Dr. Alagiç, bunları şöyle sıraladı: "Göğüste sıkışma, baskı, yanma tarzında ağrı, ağrının sol kola, çeneye veya sırta yayılması, nefes darlığı, soğuk terleme, baş dönmesi, bayılma, çarpıntı, bilinç değişikliği veya panik hissi olarak sıralanabilir. Hastaların ambulans arandıktan sonra efor sarf etmemeleri gerekir. Sarf edilen efor kalbi daha fazla çalıştıracağı için durumu kötüleştirebilir. Ayrıca fenalaşan ve ambulansı çağıran kişinin, tek başına yaşıyorsa müdahalenin gecikmemesi için dış kapıyı açık bırakması önerilir."



GECE KALBİMİZİ NASIL KORUYACAĞIZ?

UZM. Dr. Alagiç, gece saatlerinde kalp sağlığını korumak için 6 öneri paylaştı:

1- Biyolojik saatin ritminin korunması için her gün aynı saatte uyuyup, uyanmaya özen gösterilmeli.

2-Yatmadan önce ağır yemekler, alkol ve kafein tüketiminden uzak durulmalı.

3-Fiziksel aktivite genel sağlık için çok önemli olsa da zamanlamasına dikkat edilmeli. Uyku saatine yaklaştıkça bedensel faaliyetlerden kaçınılmalı.

4-Nefes egzersizi ve meditasyon gibi stres yönetimi teknikleri ile günlük yaşamın gerginliği azaltılmalı.

5-İlaç kullanan özellikle gece hipertansiyonu olan kişilerde, gece dozlarına dikkat edilmeli.

6- Uyku apnesi gibi uyku bozuklukları olan hastalar polisomnografi yani uyku testine başvurmalı. Çünkü gece saatlerinde meydana gelen kalp krizinin bir başka sorumlusu da uyku apnesi.



ZAMAN KAYBETMEDEN HASTANEYE GİDİLMELİ

KALP krizinde müdahale zamanlamasının çok kritik olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Alagiç, "Yalnızca hayata tutunmak için değil, kriz sonrasında kalp yetmezliği yaşamamak için de zamanlama çok önemli. Özellikle gece saatlerinde gelişen semptomlarda hastaların zaman kaybetmeden hızlıca bir sağlık merkezine götürülmeleri şart" dedi.