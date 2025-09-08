Okul çantasından diş fırçasını eksik etmeyin!

Ağız ve diş sağlığının korunması, çocukluk döneminde kazanılan davranışlarla doğrudan ilişkili. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Diş Hekimi (Dt) Yelda Parlak, okul çağındaki çocukların diş ve ağız bakımlarını nasıl yapmaları konusunda önemli bilgiler verdi…Dt. Parlak, "Çocuklar günün büyük bölümünü okul ortamında geçirmekte ve bu süreçte beslenmeleri de devam etmektedir. Özellikle ara öğünlerde tüketilen yiyeceklerin ardından diş yüzeyinde biriken gıda artıkları, çürük oluşumuna zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, okul çantasında taşınabilecek uygun boyutlarda diş fırçası ve diş macunu mutlaka bulundurulmalı. Çocuklar, her beslenmelerinden sonra dişlerini fırçalamalı" dedi.Okul çantasında diş fırçasına yer verilmesinin yalnızca sembolik bir öneri olmadığının altını çizen Dt. Parlak, "Bu aynı zamanda çocukluk çağında ağız sağlığının korunmasına yönelik sürdürülebilir bir halk sağlığı stratejisidir. Bu yaklaşım, ilerleyen yaşlarda da devam edecek sağlıklı ağız hijyeni davranışlarının temelini oluşturmaktadır" dedi.Çocuklara diş fırçalama konusunda kazandırılacak günlük rutinlerin, davranışın kalıcı hale gelmesinde önemli rol oynadığına da dikkat çeken Dt. Parlak, şunları söyledi: "Sabah kalkar kalkmaz, akşam yatmadan önce, öğlen bir besin aldıktan sonra diş fırçalama gibi sabit zaman dilimlerinin çocuğun hayatına yerleştirilmesi, alışkanlıkların içselleştirilmesine yardımcı olmaktadır. Böylece çocuk, dışsal hatırlatmalara ihtiyaç duymadan kendi kendine düzenli fırçalama davranışını sürdürebilmektedir."Çocukların yüksek şeker içerikli atıştırmalıkları sıklıkla tüketmesinin risklerinden de bahseden Dt. Parlak, şu uyarılarda bulundu: "Aşırı şeker tüketimi diş çürüklerinin temel risk faktörlerinden biridir. Şeker, ağız ortamında asit üretimini artırarak, diş minesinde mineral kaybına neden olmaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin, çocukların şekerli gıda tüketimini sınırlamaları ve tüketim sonrasında mutlaka diş fırçalama alışkanlığını pekiştirmeleri gerekmektedir."Diş sağlığının korunmasında dengeli beslenme ile düzenli ağız hijyeni uygulamalarının birbirini tamamlayan unsurlar olduğunun altını çizen Dt. Parlak, "Süt ürünleri, sebzeler ve taze meyveler gibi kalsiyum ve lif açısından zengin besinler, diş dokularının güçlenmesine katkı sağlamaktadır. Ancak optimal beslenme tek başına yeterli olmayıp, düzenli fırçalama alışkanlığı ile desteklenmediğinde çürük riski devam etmektedir" dedi.