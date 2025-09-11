Okula dönüşte solunum sağlığına dikkat!

Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci okula döndü. Kalabalık ortamlar ve kapalı sınıflar nedeniyle çocuklarda özellikle solunum yolu hastalıklarında artış meydana geldiğini belirten Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), özellikle sonbahar ve kış aylarında artış gösteren grip, nezle, zatürrenin yanı sıra astım ataklarına karşı uyardı.

HIZLI YAYILIYOR

Özellikle mevsim geçişlerinde çocukların sağlığının her zamankinden daha titiz takip edilmesi gerektiğini hatırlatan TÜSAD Çocuk Göğüs Hastalıkları Koordinasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ayşe Tana Aslan, "Okul saatlerinde çok sayıda çocuğun kapalı ortamda bir arada bulunması nedeniyle nezle, grip, Kovid-19, RSV (Respiratuvar Sinsityal Virüs) gibi hastalıklar daha hızlı yayılabiliyor" dedi.

BULAŞI ARTIRIYOR

Prof. Dr. Aslan, sık temas, yetersiz havalandırma ve hijyen eksikliğinin virüslerin bulaşını artırdığına dikkat çekerek, "Sonbahar ve kış mevsiminde, özellikle de bağışıklık sistemi zayıf çocuklarda hastalıklar meydana gelebiliyor. Yine mevsim geçişlerinde alerjenler, kirli ortam ve enfeksiyonlar nedeniyle astım hastası çocukların semptomlarında da artış görülebiliyor" dedi.

ÇOCUĞUNUZ HASTAYSA OKULA GÖNDERMEYİN!

PROF. Dr. Aslan, okul dönemlerinde çocuklarda öksürük, ateş, halsizlik gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı: "Bu semptomlar görüldüğünde çocuklar okula gönderilmemeli, vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı. Sonbaharda çocuklarda solunum yolu enfeksiyonlarının hızla yayılma riski var. Erken teşhis ve doğru tedavi, hastalıkların ağır seyretmesini engeller. Çocuklarınızın solunum sağlığını korumak için önlemleri ihmal etmeyin."

ONU NASIL KORUYACAĞIZ?

PROF. Dr. Aslan, enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi konusunda ise şu önerilerde bulundu:

Hijyen kurallarına dikkat edilmeli. Eller sık sık yıkanmalı, kalabalık ortamlardan mümkün olduğunca kaçınılmalı.

Çocukların pasif sigara maruziyeti engellenmeli.

Kapalı alanlar sıkça havalandırılmalı.

Vitamin ve mineral açısından zengin beslenilerek, bağışıklık sistemi desteklenmeli.

Risk altındaki çocukları korumak için grip (influenza) ve zatürre (pnömokok) aşıları ihmal edilmemeli.

Yüksek ateş, nefes darlığı, inatçı öksürük gibi durumlarda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalı.

Hasta çocuklar okula gönderilmemeli. İyileşme sürecinden sonra okula devam sağlanmalı.