Domates ve brokoli prostat kanserinden koruyor

15 Eylül 'Prostat Kanseri Farkındalık Günü'ydü. İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Çağrı Kılıçlı, prostat kanseri taramaları için tüm bireylerin kendi aile hekimlerine başvurmaları gerektiğini söyledi.

1.5 MİLYON TANI KONUYOR

Uzm. Dr. Kılıçlı, dünyada ve ülkemizde erkekler arasında akciğer kanserinden sonra en sık görülen kanserin prostat kanseri olduğunu vurgulayarak, şu ürkütücü rakamları paylaştı: "Her yıl yaklaşık 1,5 milyon yeni prostat kanseri tanısı konuyor. 2040 yılında bu sayının 2,9 milyona ulaşması öngörülüyor. Bu da dünya genelinde her dakikada 3-5 kişinin prostat kanseri tanısı alması anlamına geliyor. Tüm bu veriler dikkate alındığında prostat kanseri önemli bir halk sağlığı sorunu. Erkeklerde tüm kanser türlerinin sebep olduğu ölüm oranlarına bakıldığında en yüksek ölüm oranı akciğer kanserinde iken, prostat kanseri bu sıralamada 5'inci sıradadır."

40 YAŞ SONRASI PSA TESTİ

Uzm. Dr. Kılıçlı, risk grubunda bulunan 40 yaş üstü erkeklerde ve risk grubunda olsun olmasın 50 yaş üstü tüm erkeklerin 1-3 yılda bir kez kandan PSA testi bakılması ve parmak ile makattan prostat muayenesi için üroloğa başvurması gerektiğini söyledi. Uzm. Dr. Kılıçlı, "PSA düzeyi yaşa göre farklı aralıklarda bulunur. Prostat kanseri tanısı alan bireylerin klinik durumu ve kanserin evrelemesine göre; aktif gözlem, radyoterapi ya da prostat bezinin alınmasını içeren cerrahi yöntemler tedavide tercih edilebilir" dedi.



SIK İDRARA ÇIKMA VARSA DİKKAT!

Uzm. Dr. Kılıçlı, prostat kanserinin belirtilerini şöyle sıraladı: "İdrar yapmakta zorlanma, sık idrara çıkma, idrar akışında kesiklik, menide veya idrarda kan görülmesi ve ileri evre kanserlerde de kemik yayılımından dolayı bel ağrısı görülebilir."



KIRMIZI ET TÜKETİMİ RİSKİ ARTIRIYOR

UZM. Dr. Kılıçlı, prostat kanserine yakalanma riskini arttıran durumları şöyle sıraladı:

İleri yaşta olmak.

Yakınlarında prostat kanserinin bulunması.

Obezite.

Beslenme alışkanlıklarının kötü olması. Özellikle yüksek miktarda kızarmış ve aşırı pişirilmiş kırmızı et tüketiminin prostat kanserini artırdığı görülmüştür.

Sigara kullanmak.

Az hareketli bir yaşam tarzına sahip olmak.



HAFTADA EN AZ 3 SAAT SPOR YAPIN

PROSTAT kanserinden korunmak için Uzm. Dr. Kılıçlı, şunları önerdi: "Brokoli, karnabahar ve lahana gibi turpgillerden sebzelerin tüketimi, tahıl kaynaklı yüksek lifli beslenme ve domatesteki birincil antioksidan likopenin hızlı ilerleyen prostat kanserlerinden koruyucu olduğu çalışmalarda gösterilmiştir. Prostat kanseri olan 2 bin 705 erkeğin yer aldığı büyük bir çalışma, haftada en az 3 saat yoğun egzersiz yapan erkeklerde prostat kanserine bağlı ölüm riskinde yüzde 61'lik bir azalma olduğu da ortaya konmuştur."