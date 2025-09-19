Bacağınızdaki şişliği ihmal etmeyin

Bacakta ani şişlik, ağrı ve hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkan Derin ven trombozu (DVT) hayati bir öneme sahip. Uzun yolculuklar, ameliyat sonrası istirahat ya da genetik yatkınlık gibi faktörler, damarda pıhtı oluşumuna yol açan Derin ven trombozunu (DVT) tetikleyebiliyor. Medipol Bahçelievler Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Faruk Hökenek, özellikle bacakta şişlik ve ağrı hissedildiğinde vakit kaybetmeden doktora başvurulması gerektiğini söyledi.

ŞİŞLİK VE AĞRIYI ÖNEMSEYİN

Prof. Dr. Hökenek, "Sabah uyandığınızda bacağınızda şişlik fark ettiyseniz, uzun bir seyahatten sonra ya da ameliyat sonrası yatakta birkaç gün dinlendikten sonra bacağınızda şişlik, renk değişikliği, kızarıklık veya morarma gibi belirtiler oluştuysa kesinlikle ihmal etmeyin. Ayağınıza bastığınızda zorlanma ya da baldırda ağrı hissediyorsanız mutlaka sağlık kuruluşuna başvurmalısınız" dedi.

AKCİĞER EMBOLİSİ RİSKİ

Tedavi edilmeyen Derin ven trombozunda pıhtının koparak akciğer damarlarını tıkayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Hökenek, nefes darlığı, çarpıntı ve ani nefes alma güçlüğü gibi belirtilerin ortaya çıkması halinde acil olarak hastaneye gidilmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Hökenek, "Bu belirtiler, pıhtının akciğere gitmiş olmasının işaretidir ve çok tehlikelidir. Hayatınızı riske atmamak için gecikmeden müdahale şarttır" diye konuştu.





ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIR

DERİN ven trombozunun tedavisinde pıhtı yoğunluğuna göre farklı yaklaşımlar olduğunu aktaran Prof. Dr. Hökenek, "Genç hastalarda yoğun pıhtı varsa pıhtı eritici ilaçlarla hızla müdahale ediyoruz. Daha hafif vakalarda ise ağızdan kan sulandırıcı ilaçlar ile tedavi uygulanıyor. Bu nedenle şikayetler başladığında kesinlikle vakit kaybetmeden doktora başvurmalısınız" ifadelerini kullandı.



KALICI ŞİŞLİKLERE DİKKAT!

TEDAVİ sonrası hastaların yaklaşık üçte birinde bacakta kalıcı şişlikler gelişebileceğini belirten Prof. Dr. Hökenek, "Derin ven trombozu geçiren hastalar, tedavi olduktan sonra bile bacaklarında şişlik yaşayabilirler. Bu nedenle erken teşhis ve tedavi kadar sonrasında düzenli takip de çok önemlidir" şeklinde konuştu.