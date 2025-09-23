İnmeye müdahalede ilk 6 saat altın değerinde

Türkiye'de her yıl yaklaşık 200 bin kişi inme (felç) geçiriyor. Bu da her 3 dakikada bir yeni bir vaka demek. İnme, ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer alsa da, yetişkinlerde sakatlığa yol açan bir numaralı neden olarak kayıtlara geçiyor. Türk Nöroradyoloji Derneği Kongresi'nde 'girişimsel nöroradyoloji'nin önemine değinen Türk Nöroradyoloji Derneği Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Murat Velioğlu, "Geleneksel ilaç tedavileri, büyük damarları tıkayan pıhtılarda çoğu zaman yetersiz kalmakta ve hastalar ağır engellilik riskiyle karşı karşıya kalmaktadır. Ancak girişimsel nöroradyoloji uygulamaları, artık bu korkunun panzehiri olmaktadır" dedi.

İNME ARTIK KADER DEĞİL

Girişimsel nöroradyolojinin, inme tedavisinde artık vazgeçilmez bir role sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Velioğlu, "Amacımız, toplumu inmenin acil bir durum olduğu konusunda bilinçlendirmek ve hastalarımızı sakatlıktan kurtaran bu modern tedaviye en kısa sürede ulaştırabilmektir. İnme artık kader değil, tedavisi mümkün bir hastalıktır" dedi.

KASIKTAN BEYNE ULAŞILIYOR

Girişimsel nöroradyolojinin, inme tedavisinde çığır açan yöntemini Türkiye'de başarıyla uyguladığını söyleyen Prof. Dr. Velioğlu, "Mekanik Trombektomi' diye isimlendirilen yöntemle, kasık atardamarından sokulan ince bir kateterle beyindeki tıkalı damara ulaşılmaktadır. Özel olarak tasarlanmış stent-tıplayıcı cihazlar veya güçlü aspirasyon sistemleriyle pıhtı yakalanarak, vücuttan dışarı alınmaktadır. Damar anında açılarak, beyne yeniden kan akışı sağlanmaktadır" dedi.

GEÇEN HER DAKİKA 1.9 MİLYON NÖRONUN ÖLÜMÜ DEMEK

MEKANİK Trombektomi için ilk 6 saatin altın değerinde olduğunu belirten Prof. Dr. Velioğlu, şu önemli bilgileri verdi: "Bu tedavinin başarısı tamamen zamanla ilişkilidir. Tıkanan damarın beslediği beyin bölgesi, dakikalar içinde ölmeye başlamaktadır. İstatistiklere göre, inme başlangıcından sonra kaybedilen her 1 dakika, 1.9 milyon nöronun yani beyin hücresinin kaybı anlamına gelmektedir. 'Mekanik Trombektomi' için ilk 6 saat altın değerinde kabul edilmektedir. İleri görüntüleme teknikleri sayesinde bu süre bazı hastalarda 24 saate kadar uzatılabilmektedir. Ancak temel kural değişmemektedir. Ne kadar erken, o kadar iyi. Erken müdahale, hastanın hayatta kalma şansını artırmanın yanı sıra, onu sakatlıktan kurtarıp, normal yaşantısına döndürme ihtimalini de maksimuma çıkarmaktadır."

HASTAYI ACİLEN İNME MERKEZİNE ULAŞTIRIN

İNME tedavisindeki başarının, tek bir branşın değil, bir ekibin senkronize çalışmasının eseri olduğunu da belirten Prof. Dr. Velioğlu, "Bu süreç, ilk şüpheyi oluşturan ve 112'yi arayan hasta yakını, hastayı en hızlı şekilde İnme Merkezi'ne ulaştıran Acil Sağlık Hizmetleri ekipleri, hastanede ilk değerlendirmeyi yapan Acil Servis Hekimleri ve nörologlar, tanıyı kesinleştiren radyologlar ve pıhtıyı çıkaran girişimsel nöroradyoloji uzmanlarıyla birlikte yürütülmektedir" dedi.

İNME BELİRTİLERİNİ TANIYIN, 112'Yİ ARAYIN

"BELİRTİLERİ hatırlamak için 'İNME' kısaltması kullanılmaktadır" diyen Prof. Dr. Velioğlu, şu uyarılarda bulundu:

İnme belirtileri ani başlar.

Normal konuşma bozulur. (Peltek, tutuk konuşma veya anlayamama.)

Mimiklerde kayıp (Yüzün bir yarısında düşme, eğri gülümseme.)

El-kol veya bacakta güçsüzlük/uyuşukluk.