Öksürürken kaburgalarınız kırılabilir!

Göğüs ağrısı deyince akla yaşlılar gelir ama son dönemde gençlerde de öksürük sonrası kaburga kırıkları artış gösteriyor. Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Güven Sadi Sunam, genç yaşta görülen kaburga kırıklarının ardındaki gizli tehlikelere ve korunma yollarına dikkat çekti. Ani başlayan ve geçmeyen göğüs ağrısının genç yaşlarda ciddi kemik problemlerine işaret edebileceğini söyleyen Prof. Dr. Sunam, genç hastalarda öksürüğe bağlı kaburga kırıklarının görülme sıklığının arttığını ve bu durumun altta yatan önemli nedenleri olabileceğini belirtti.

KADINLARDA SIK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Sunam, göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran genç hastaların sayısında son dönemde artış yaşandığını belirterek, özellikle astımı olan ve stres altında yaşayan genç kadın hastalarda bu duruma daha sık rastlandığını ifade etti. Prof. Dr. Sunam, "Genç hastalar, özellikle astımı olanlar veya kadın hastalar göğüs ağrısıyla bize başvuruyor. Detaylı incelediğimizde bu ağrıların genellikle ani bir öksürük sonrası başladığını ve doğru tanı konulamadığını görüyoruz. Hemen detaylı bir tomografi yaparak, kaburga kırığını saptıyoruz" dedi.



GENÇLER GÜNEŞ GÖRMÜYOR KEMİKLERİ ZAYIFLIYOR

GENÇ yaşta görülen kaburga kırıklarının altında yatan en önemli faktörlerden birinin D vitamini eksikliği ve hareketsizlik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sunam, "Gençler kapalı ortamlarda, stres altında yaşıyor. Güneş görmüyorlar ve kemik yapıları zayıflıyor. Böylece küçük bir travma bile kaburga kırığına yol açabiliyor. Sigara içmek; akciğer hastalıkları ve kansere yol açtığı gibi, solunum yolu enfeksiyonlarını artırarak, öksürük krizlerini de tetikliyor. Böylece kemik yapısı zayıf olan bireylerde kaburga kırıkları daha kolay gelişebiliyor" diye konuştu.



"HOCAM KELLE PAÇA ÇORBASI İÇELİM Mİ?"

Hastaların en sık sorduğu sorulardan birinin beslenme ile ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Sunam, "Hocam kelle paça çorbası içelim mi, kemik suyu faydalı mı?' diye çok soruluyor. Elbette kolajen zengini besinler faydalıdır. Kemik suyu, tavuk suyu gibi besinleri tüketmek destekleyici olabilir. Sadece çorba içerek bu eksiklikleri gideremeyiz. Medikal preparatlara da zaman zaman ihtiyaç duyuyoruz. Ama en önemlisi dengeli beslenme, hareketli yaşam ve güneşten faydalanmak" ifadelerini kullandı.



D VİTAMİNİ ÇOK ÖNEMLİ

PROF. Dr. Sunam, gençlere şu tavsiyelerde bulundu: "Güneşe çıkalım. Hareket edelim. Mümkün olduğunca sağlıksız ortamlardan, sigaradan uzak duralım ve temiz hava alalım. Sağlıklı kemikler ve sağlıklı bir yaşam için bu adımlar çok önemli."