Ağır okul çantaları omurgayı eğiyor

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Talmaç, çocukların taşıdığı hatalı ve ağır çantaların yol açtığı tehlikelere dikkat çekti. Bu konuda ailelere ve öğretmenlere de önemli uyarılarda bulundu.

ÇOK TEHLİKELİ

Doç. Dr. Talmaç, bu konuda hem Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) hem de Amerikan Ortopedi Cerrahları Akademisi'nin (AAOS) önemli uyarıları bulunduğuna dikkat çekerek, "Bu çantalar, doğru kullanılmazsa omurga sağlığında ciddi tehlikelere neden olabiliyor. Doğru çanta seçimi ve sağlıklı taşıma alışkanlıkları, çocukların hem eğitim hayatını daha rahat sürdürmelerini hem de gelecekte oluşabilecek kalıcı omurga sorunlarının önlenmesini sağlar. Velilerin ve öğretmenlerin bu konuda bilinçli davranması, çocukların sağlıklı büyüme sürecinde kritik bir rol oynar" dedi.

POSTÜR BOZUKLUKLARI

Çocuğun sırt çantasının vücut ağırlığının yüzde 10'unu geçmemesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Talmaç, "Ancak yapılan araştırmalar, öğrencilerin çoğu zaman ortalama yüzde 15'e kadar yük taşıdığını ortaya koymaktadır. Bu fazlalık, omurgaya aşırı baskı yaparak, kalıcı sorunlara yol açabilir. Tek omuzda taşınan çantalar ise yükü dengesiz dağıtarak, postür bozukluklarına neden olur" dedi.

DOĞRU OKUL ÇANTASI SEÇİMİ İÇİN ÖNERİLER

DOÇ. Dr. Talmaç, bir ortopedi uzmanı olarak ebeveynlerin doğru okul çantası seçimine mutlaka dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek şu önerilerde bulundu:

Çantanın çocuğun gövdesiyle orantılı olması gerekir; büyük çantalar tercih edilmemelidir.

Çantanın alt kısmı bel hizasından 10 cm'den fazla aşağıya sarkmamalıdır.

Çantada iki geniş ve yastıklı omuz askısı bulunmalıdır.

Sırt bölgesi yastıklı modeller omurgayı destekler.

Bel ve mümkünse göğüs kemeri olan çantalar yükün dengeli dağılmasını sağlar.

Çanta hafif malzemeden üretilmiş olmalı, kendi ağırlığı fazla olmamalıdır.





NASIL TAŞINMALI?

DOÇ. Dr. Talmaç, okul çantasının nasıl taşınması gerektiği konusunda ise şu uyarılarda bulundu:

Çanta mutlaka her iki omuzda taşınmalı, askılar eşit şekilde ayarlanmalıdır.

Çanta sırta yakın tutulmalı, belden uzaklaşmamalıdır.

Ders kitap ve defterleri çantanın sırta en yakın kısmına ve aynı zamanda çanta tabanına (alta) yerleştirilmelidir.

Hafif eşyalar üst kısma konulmalı, böylece yük dengeli dağıtılmalıdır.

Gereksiz eşyalar çantada bulundurulmamalı, günlük olarak düzenli şekilde boşaltılmalıdır.

Çantayı yerden kaldırırken, ani ve tek taraflı hareketlerden kaçınılmalıdır.