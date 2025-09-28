Güçlü bağışıklığın sırrı mikrobiyotada gizli

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Orakdöğen, sonbaharı güçlü bir bağışıklıkla geçirmek için şu önerilerde bulundu... Vitamin ve minerallerin vücudun sağlıklı işleyişi için gerekli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen, "A vitamini görme, bağışıklık ve doku gelişiminde; B12 vitamini sinir sağlığı ve hafızada rol oynar. Demir kan yapımı, iyot tiroit fonksiyonları, selenyum ise kalp sağlığı için önemlidir. Bu ögeleri karaciğer, balık, süt ürünleri, yumurta, et, tahıl, sebze ve meyvelerden doğal yolla almak sağlığınızı korumanın en doğru yoludur" dedi.

GÜNEŞLİ GÜNLERİ KAÇIRMAYIN

D vitamininin kemik sağlığına olumlu etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemi için de çok önemli olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen, şöyle dedi: "Başlıca D vitamini kaynağı güneştir. D vitamini eksikliği, enfeksiyonlara ve otoimmün hastalıklara yatkınlığın yanı sıra kolon, prostat, pankreas ve meme kanserlerinde artış ile ilişkili bulunmuştur. Besinlerde ise D vitamini en fazla somon, uskumru, sardalya gibi yağlı balıklar ve yumurta sarısında bulunmaktadır."

STRES YÖNETİMİNİ ÖĞRENİN

Ruhsal stresin, bağışıklığı en çok düşüren etkenlerden biri olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, "Stresi tamamen ortadan kaldırmak mümkün olmasa da, olaylara bakış açınızı değiştirerek, stres seviyenizi azaltabilirsiniz. Nefes egzersizleri, doğada hareket, yeterli uyku, sevdiklerinizle vakit geçirmek, keyifli aktivitelere zaman ayırmak, pozitif düşünmek ve meditasyon stres yönetiminde etkilidir" dedi.

SAĞLIKLI MİKROBİYOTAYA SAHİP MİSİNİZ?

UZM. Dr. Orakdöğen, normal floranızda yaklaşık 90 trilyon bakteri olduğunu belirterek, şunlara dikkat çekti: "Gastrointestinal kanal mikroorganizmaların en yoğun bulunduğu sistemdir. Gastrointestinal kanalda bakteri yoğunluğu en fazla ince bağırsağın son kısmı ve kalın bağırsaktadır. Florada bulunan bazı bakteriler vücudunuz için B vitamini ve K vitaminini de sentez etmektedirler. Florada bulunan bakterilerin daha birçok yararlı metabolik aktivitesi vardır. En iyi probiyotik kaynakları; kefir, yoğurt, peynir, tarhana, ev yapımı turşudur. Sağlıklı bir mikrobiyotaya sahip olmanız için bunları tüketmeniz önerilir."



EN AZ 7 SAAT UYUYUN

KALİTELİ uykunun, bağışıklık sisteminin sağlıklı işleyişi için kritik öneme sahip olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, şöyle dedi: "Beyinden salgılanan melatonin hormonu, uyku düzenini sağlarken, bağışıklığı da destekler. Salınım karanlıkta başlar, gece 02.00'de en yüksek seviyeye ulaşır. Bu nedenle en geç 23.00'te uykuya dalmak ve uyunan ortamı karanlık tutmak önemlidir. Yetişkinlerin sağlıklı kalabilmesi için düzenli olarak gecede en az 7 saat uyuması önerilir."



HAYATINIZDA EGZERSİZE YER VERİN

DÜZENLİ ve orta düzeyde egzersizin, kalp hastalıkları, obezite, diyabet, yüksek tansiyon, inme, osteoporoz, depresyon ve bazı kanserlerin önlenmesinde önemli rol oynadığını söyleyen Uzm. Dr. Orakdöğen, "Ayrıca vücut ağırlığını kontrol etmeye, strese karşı direnci artırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur. Haftada 3-4 gün, 30-50 dakikalık yürüyüş, hafif koşu, bisiklet ya da yüzme en uygun egzersizlerdir" dedi.