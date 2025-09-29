Kalbin bozuk ritmine elektriksel ayar

Hayatı olumsuz etkileyen kalp ritim bozuklukları için yüksek frekanslı elektrik alanı uygulayan yeni nesil ablasyon yöntemi olan Pulsed Field Ablation (PFA) sorunun kaynağını saniyeler içinde hedef alıyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fethi Kılıçaslan, kalp ritmi bozukluklarında ilaç tedavisinin yeterli olmadığı durumlarda kullanılan bu yeni yöntemi anlattı.Kalp ritim bozukluklarında kullanılan bu yöntemin tedavide çığır açtığını söyleyen Prof. Dr. Kılıçaslan, "Bu soruna karşı geliştirilen en yeni teknolojilerden biri olan Pulsed Field Ablation (PFA), özellikle Atriyal Fibrilasyon (AF) hastaları için etkili bir çözüm sunuyor. Yüksek frekanslı elektrik alanı kullanarak, ritim bozukluğunun kaynağını yok eden bu yöntem, yan etki riskini en aza indirerek tedavide büyük bir başarı sağlıyor" dedi.Daha önce radyo frekans ve kriyoablasyon yöntemleri kullandıklarını belirten Prof. Dr. Kılıçaslan, şunları söyledi: "Radyo frekans ve kriyoablasyon ile yapılan ablasyonlarda kalbin çevresindeki dokular da etkilenebiliyor ve nadir de olsa akciğer damarlarında daralma, yemek borusunun ve solunum sinirinin hasarlanması gibi ciddi komplikasyonlar görülebiliyordu. Bu yeni yöntemde bu önemli risklerin hiçbiri görülmüyor. Çevresindeki sağlıklı dokulara hiç zarar vermeden, yüksek başarıyla gerçekleştiriliyor."Ritim bozukluğu yaşayan hastalara önemli uyarılarda da bulunan Prof. Kılıçaslan, "İlaç tedavisi yeterli gelmezse, zaman kaybetmeden uzman hekime başvurulmalı. Hasta uygun tedaviler için muayeneden geçmeli. Kalp ritm bozukluğu önemli bir sağlık sorunu" dedi.PFA yönteminin, kasıktan damar yoluyla ilerletilen kateterle uygulandığının altını çizen Prof. Dr. Kılıçaslan, "Kateter ucundaki elektrot, problemli dokulara yüksek frekanslı elektrik dalgası gönderiyor ve bu dokuların elektriksel aktivasyonu ortadan kalkıyor. Böylece ritim bozukluğu tedavi edilmiş oluyor. PFA'nın etkinliği diğer ablasyon yöntemleriyle benzer veya bazı çalışmalarda daha üstün. Majör komplikasyonlar görülmüyor. Hastalar için daha güvenli ve etkili bir seçenek sunuyor" dedi.