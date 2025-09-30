Erdoğan’ın 3 çocuk çağrısına tüp bebek uzmanlarından destek

Dünyada kısırlığa çare arayan, evlat özlemiyle yanıp tutuşan ailelere son teknolojik tedavilerle destek olan tüp bebek ve kadın hastalıkları uzmanları Kıbrıs'ta bir araya geldi. Amerika'dan İngiltere'ye, İspanya'dan İtalya'ya dünyanın dört bir yanından bilim insanları doğum oranlarının düşmesine bağlı olarak dünya nüfusunun azalmasıyla ilgili çığlıkları masaya yatırdı. Tüp bebek tedavilerinde yapay zekanın da damgasını vurduğu son teknolojik tedaviler paylaşıldı. Ben de kongrede sizler için gelişmeleri izledim.

DÜNYAYA ÖRNEĞİZ

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği (TÜBİD) Başkanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, "Türkiye, tüp bebek tedavilerinde parmakla gösterilen ülkelerden biri. Yurtdışından birçok hasta, evlat umudunu Türkiye'de, Türk hekimlerinde arıyor. Bu nedenle Türk hekimlerimiz örnek gösteriliyor" dedi.

NÜFUS ARTIŞ HIZI DÜŞTÜ

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışında ciddi bir azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tıraş, "Türkiye'deki son araştırmalara göre aile başına çocuk sayısı 1.53. Bu 3-5 yıl önce 1.8'di. 3 büyük şehirde Ankara, İzmir ve İstanbul'da 1.3. Trakya Bölgesi ve Bartın gibi bazı şehirlerde bu oran 1.03. Yani 1. Bu ne demek? '2 kişi yerine 1 kişi bırakıyor' demek. Bu, şu anda Avrupa ülkelerinde de aynı seviyelerde. Bazı ülkelerde 1, bazı ülkelerde 0.8 oranında nüfus yaşlanıyor. Nüfus artış hızındaki düşme çok dramatik ve hızlı" dedi.



ÇOCUK İSTEĞİNE DEVLET DESTEĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın azalan nüfusun önlenmesi için 3 çocuk çağrısına destek verdiklerini söyleyen Prof. Dr. Tıraş, şunlara dikkat çekti: "Tüp bebek tedavileri aslında Avrupa Birliği'nin destekleme projeleri içinde. Bu azalan nüfus oranlarını tersine çevirmek için tüp bebek tedavileri desteklenmeli. Evlat sahibi olmak isteyenlere devlet destek olabilir. Tüp bebek tedavileri, devletin nüfusu artırma polikitalarına dahil edilmelidir."

EVLİLİK YAŞI 30'U GEÇTİ

Toplumda kadının evlenme yaşının geciktiğini söyleyen Prof. Dr. Tıraş, şunlara dikkat çekti: "Kariyer isteği ile birlikte Türkiye'de evlenme yaşı 30'u geçmek üzere. Türkiye'de çocuk sahibi olma yaşı ortalama 28-29'lara yükseldi. Türkiye'deki nüfus azalmasındaki hızlı düşüşü, devlet gördü ve bununla ilgili bazı politikalar uygulanıyor. Tüp bebek konusunda ciddi adımların atılması lazım. 'Tüp Bebek Yönetmeliği', önümüzdeki günlerde değişiyor. Burada belki birtakım değişiklikler yapılabilir. Şimdiki yönetmelikte kadınlar yumurta rezervleri düştükten sonra yumurtalıklarını dondurabiliyor. Yeni yönetmelikte yumurta rezervi düşmeden yumurtalarını dondurma hakkı verilmeli ki bu uygulama işe yarasın."



OBEZİTE KISIRLIĞI ARTIRIYOR

KİLONUN eşlerde evlat sahibi olma olasılığını ciddi şekilde azalttığına dikkat çeken Prof. Dr. Tıraş, şunları söyledi: "Türkiye obezitede Avrupa'da birinci sırada. Sağlık Bakanlığı'nın obezite ile mücadelesi sürüyor. Erkeklerde obezite ciddi şekilde spermi bozuyor, sayısını düşürüyor. Kadında yumurtlamayı- kalitesini bozuyor, yumurta sayılarının azalmasına sebep oluyor. Obezite ile beraber gelişen diyabet, yüksek tansiyon gibi problemler ve bunların tedavisinde kullanılan ilaçlar, kısırlığı etkiliyor. Kısırlık tedavisinde eğer çiftler obez ise ilaç tedavileri öneriliyor. Hatta tüp bebekten önce tüp mide ameliyatı öneriyoruz. Bu tedavilerden sonra tüp bebek tedavisine başlıyoruz. Defalarca tüp bebek tedavisi yapıyorsunuz ama kadın ve erkek obez ise olmuyor. Sağlıklı embriyonun yüzde 70 tutunması gerekirken, tutunamıyor. Ama kilolar verildiğinde tüp bebek tedavisi de başarılı oluyor."



KADINLARIN YUMURTA REZERVLERİ DÜŞÜYOR

KISIRLIK oranının ülkemizde yüzde 15 olduğunu belirten Prof. Dr. Tıraş, "Son zamanlarda kadınlarda ciddi şekilde yumurta rezervi düşüşü yaşanıyor. Nedenini bilemediğimiz şekilde kadınlarda erken menopoz ve yumurta sayısında ciddi düşüş görülme sıklığı artıyor. Erkek kısırlığında da çok ciddi bir şekilde artış var. Çevre kirliliği, çok kontrolsüz kullanılan tarım ilaçları, pestisit, obezite ve stres gibi birçok faktör kısırlık oranını artıyor" diye konuştu.