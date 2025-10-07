Migren ağrılarına kupa şifası

Cumhurbaşkanlığı ve Emine Erdoğan'ın himayelerinde, 3–5 Ekim tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi" yoğun katılımla gerçekleştirildi. Türkiye genelinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında önemli adımlar atıldı. Bugün itibarıyla 84 GETAT Uygulama Merkezi, 2 bin 160 uygulama ünitesi ve 26 bini aşkın sertifikalı sağlık çalışanıyla hizmet veriyor.

15 FARKLI YÖNTEM

Kamu hastanelerindeki GETAT merkezlerinde akupunktur, fitoterapi, mezoterapi, kupa terapisi, hipnoz, apiterapi, refleksoloji, osteopati ve müzikterapi dahil 15 farklı yöntem, bilimsel ve etik standartlar çerçevesinde vatandaşlara sunuluyor.

ASM'LERDE YAPILABİLECEK

Sağlık Bakanlığı'nın aldığı yeni kararla birlikte, aile hekimleri de akupunktur ve fitoterapi gibi uygulamaları aile sağlık merkezlerinde yapabilecek. Şu ana kadar 38 aile hekimliği birimi sertifikalarını aldı. Bu hekimlerden biri de İstanbul Kartal Kemal Hacı Yüzbaşıoğlu Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Aile Hekimi Uzm. Dr. Rana Çelikkol. Uzm. Dr. Çelikkol, Sağlık Bakanlığı'nın GETAT sertifika programını tamamlayarak, kendi merkezinde kupa ve akupunktur tedavisi uygulamaya başladı. Uzm. Dr. Çelikkol, "Kupa ve akupunktur, günümüzde modern tıpla birlikte kullanılabilen, hastaların tedavisinde destekleyici bir yöntem haline geldi" dedi.



'YÜZYILLAR ÖNCESİNDEN GELEN ŞİFA'

Kupa ve akupunktur tedavisinin kökeninin çok eskiye dayandığını belirten Uzm. Dr. Çelikkol, şunları söyledi: "Bu yöntemler Çin, Hindistan, Uygur ve Anadolu coğrafyasında yüzyıllardır kullanılan geleneksel tedavi biçimleri. Günümüzde yapılan bilimsel çalışmalar, bu tedavilerin faydalı olduğunu da ortaya koyuyor."

MİGREN HASTALARINDA YÜZ GÜLDÜREN SONUÇLAR

DAYANILMAZ migren ağrılarına yönelik çalışmalar yaptığını belirten Uzm. Dr. Çelikkol, GETAT alanında yaptığı yüksek lisans tezinin sonuçlarını da paylaştı: "Migren hastalarında akupunktur ve kupanın etkisini araştırdım. Sonuçlar oldukça yüz güldürücüydü. Hem akupunktur hem de kupa, migren ağrısının şiddetini ve migrenli gün sayısını istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalttı. Her iki yöntem de eşit oranda etkili oldu."



NEREYE BAŞVURULMALI?

GELENEKSEL tedavi almak isteyen hastaların nereye başvurabileceğini de açıklayan Uzm. Dr. Çelikkol, "Sağlık Bakanlığımız, bu uygulamaların aile sağlığı merkezlerinde de yapılabilmesinin önünü açtı. Şu anda akupunktur ve fitoterapi uygulanabiliyor. Ayrıca kamu hastanelerindeki GETAT birimlerine de başvurulabilirler" ifadelerini kullandı.



KİMLERE UYGULANMAZ?

BU tedavilerin her hastaya uygun olmadığını da hatırlatan Uzm. Dr. Çelikkol, "Kan değerleri düşük olanlara ve yaygın cilt rahatsızlığı bulunanlara uygulanmaz. Muayeneden sonra uygun görülen hastalara güvenle yapılabilir" diye konuştu.



HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIYOR?

UZM. Dr. Çelikkol, bu tedavilerin özellikle baş ağrısı, kas-iskelet sistemi ağrıları ve kronik ağrı durumlarında tamamlayıcı olarak kullanılabileceğini belirterek, "Ağrı kesici kullanamayan migren ya da fibromiyalji hastalarına akupunktur ve kupa önerilebilir" dedi.