Teknoloji ‘ofis boynu sendromu’nu artırdı

Çağımızda pek çok kişi günün büyük bir kısmını bilgisayar ve televizyon karşısında ya da cep telefonu, tablet kullanırken hareketsiz ve yanlış bir duruşla geçiriyor. Tüm bunlar, omurga ağrılarına neden oluyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Duygu Kurtuluş, 'ofis boynu sendromu' hastalığına dikkat çekti, bu hastalığın nedenleri ve tedavisi hakkında önemli bilgiler verdi.

KAS VE EKLEM AĞRISI

Uzm. Dr. Kurtuluş, tıbbi adıyla 'postüral servikal sendrom' ya da 'mekanik boyun ağrısı' olarak bilinen 'ofis boynu sendromu'nun, boyun ve üst sırt bölgesinde kas, bağ, eklem ve sinir yapılarını ilgilendiren bir ağrı tablosu oluşturduğunu, rahatsızlığın günümüzde görülme sıklığının da çok arttığını söyledi.

HAREKETSİZLİK KÖTÜ ETKİLİYOR

Uzm. Dr. Kurtuluş, 'ofis boynu sentrorumu'na nelerin sebep olduğunu ise şöyle sıraladı: "Uzun süreli sabit oturuş, başın öne eğik olması ve omuzların düşmesi, ergonomik olmayan masa ve sandalye kullanımı, hareketsizlik, esneme eksikliği, bilgisayar ekranının göz hizasında olmaması, yoğun stres ve zihinsel gerginlik bu sendromu ortaya çıkarabilen nedenlerdir. Bu sendrom yalnızca fiziksel bir rahatsızlık değil; yaşam kalitesini düşüren, çalışma verimini azaltan ve ruh sağlığını olumsuz etkileyen bir sağlık sorunudur."

ONLİNE TOPLANTILAR SORUNU TETİKLİYOR

SON yıllarda hızla yaygınlaşan bir sağlık problemi olan 'ofis boynu sendromu'nun artık sadece bir ofis çalışanı problemi olmakla kalmadığını, teknolojiyle iç içe olan her bireyi etkilediğini söyleyen Uzm. Dr. Kurtuluş, "Bilgisayar ekranına uzun süre odaklanmak, ergonomik olmayan oturma düzeniyle birleştiğinde bu tablo kaçınılmaz hale gelebilir. Online eğitim alan öğrenciler, evden çalışanlar, serbest çalışan profesyoneller ve hatta uzun süre telefon, tablet kullanan bireyler de risk grubuna girmektedir. Günümüzde artan online toplantılar da bu sorunu daha fazla etiklemektedir" dedi.

ZAMANLA GEÇER DİYE BEKLEMEYİN!

'OFİS boynu sendromu'nun zamanla geçeceğine dair inanışın yanlış olduğunu belirten Uzm. Dr. Kurtuluş, şöyle dedi: "Erken dönemde fark edip önlem almak gerekir. Çünkü bu hastalık zamanında müdahale edilmezse kronikleşebilir. Kas sertlikleri kalıcı hale gelebilir, sinir sıkışmaları gelişebilir, ağrı kollara ve sırt bölgesine yayılabilir. Duruş bozuklukları olabilir. Hatta solunum, sindirim ve dolaşım sistemleri de zamanla etkilenebilir. Uyku kalitesi düşer ve sabahları dinlenmiş değil, yorgun uyanırsınız. Ağrı ile yaşamaya alışmak, zamanla ruhsal sorunları da beraberinde getirebilir. Depresyon, stres artışı ve tükenmişlik hissi görülebilir. İhmal edilen her küçük ağrı, ileride büyük bir sorun olarak karşınıza çıkabilir."

SAATLERCE AYNI POZİSYONDA KALMAYIN

'OFİS boynu sendromu'nu önleyebilmek için neler yapılması gerektiğini ise Uzm. Dr. Kurtuluş, şöyle sıraladı:

Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalı, ne yukarıya ne de aşağıya bakmalısınız. Sandalyeniz belinizi desteklemeli, ayaklarınız yere tam basmalıdır. Klavyeye ulaşırken kollarınız rahatça, dirsekten 90 derece bükülü olmalıdır.

Dik duruşu alışkanlık haline getirin.

Saatlerce aynı pozisyonda kalmayın. Bedeninizi zaman zaman hareket ettirin. Her 30–60 dakikada bir esneme hareketleri yapın, birkaç adım atın.

Haftada 2–3 kez yapılan düzenli egzersizler, kaslarınızı güçlendirir.

Bu önlemlere rağmen ağrılarınız geçmiyorsa ya da şikayetler kola kadar yayılıyorsa mutlaka bir uzman desteği alın.