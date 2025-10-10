Elektronik sigaradaki tehlike yağlı zatürre

Sigara tiryakiliği derken, elektronik sigaralar, ısıtılmış sigaralar ve son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılan tek kullanımlık elektronik sigaralar (PUF'lar) ölüme davetiye çıkarıyor. Bilim insanları, İngiltere'de düzenli sigara içmemiş yetişkinlerin elektronik sigaraya başlama sayısının 1 milyona ulaştığını tahmin ediyor. Bu artışın başlıca nedeni, 18-24 yaş aralığındaki her 7 kişiden birinin artık elektronik sigara kullanması. Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, elektronik sigara, PUF ve ısıtılmış tütün ürünlerindeki korkunç tehlikeye dikkat çekti.

DAHA AZ ZARARLI DEĞİL

Toplumda 'elektronik ve ısıtılmış sigara daha az zararlı' gibi yanlış bir algı olduğunu belirten Prof. Dr. Ergüder, şunları söyledi: "Elektronik sigaraların, PUF'ların ve ısıtılmış tütün ürünlerinin içinde yüksek derecede nikotin var. Üç hafta önce Bilkent Şehir Hastanesi'nde yatan elektronik veya ısıtılmış sigara içimine bağlı akciğer hasarı yani EVALI oluşmuş genç bir kızımızı hastanede ziyaret ettik. Buharı çok yoğun, akciğerlere çektiği için çok hızlı bir şekilde akciğer yetmezliğine ve akciğerde ciddi hasara yol açmış. O genç kızımız elektronik ve ısıtılmış sigara kullandığı için hastanenin yoğun bakımında yatıyordu."



ÜLKEMİZDE SATIŞI YASAK

Son 10 yılda kadınlarda sigara içme oranındaki artışın yüzde 40 olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ergüder, 15-24 yaş grubu gençlerde sigara içme oranındaki artışın yüzde 90'lara ulaşmasının endişe verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ergüder "Elektronik sigaralar, PUF'lar ve ısıtılmış sigaraların ülkemizde satışı yasaktır. Bununla ilgili çok sıkı kanunlarımız var ancak kaçak yollarla piyasaya giriyorlar" dedi.





YAĞLI NİKOTİN İÇİYORSUNUZ

ELEKTRONİK sigaraların içinde yağ olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergüder, şunlara dikkat çekti: "Bu elektronik sigaraların içinde yağ var. Nikotin yağda çözünür. Onu çekerken yağı da akciğerinize çekiyorsunuz. Akciğerlere bir damlanın binde biri kadar yağ gitse, bizim 'yağlı zatürre' dediğimiz hastalığa sebep olur. İşte EVALI tam da bu nedenle gelişen bir akciğer hasarıdır."

ABD'DE 3 BİN VAKA 68 ÖLÜM

ABD'DE elektronik sigara ve PUF'lar nedeniyle gelişen EVALI vakası sayısının 3 bine yaklaştığını ve 68 kişinin hayatını kaybettiğini söyleyen Prof. Dr. Ergüder, "Çoğunluğu genç olan bu kişiler, elektronik sigara içerek, akciğerlerine yağlı ve nikotinli buharı çekip hayatlarını kaybettiler" dedi.