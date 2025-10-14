Soğuk havalar sinüziti tetikliyor

Medipol Sağlık Grubu'ndan Kulak Burun Boğaz (KBB) Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Lütfü Şeneldir, sinüzitin yalnızca burun tıkanıklığı veya baş ağrısıyla sınırlı olmadığını belirterek, "Sinüzit, nefes almayı, uyku kalitesini, hatta ruh halini bile etkileyen, kronikleştiğinde yaşam kalitesini ciddi ölçüde düşürebilen bir hastalıktır" dedi. "Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu bile tedavi edilmezse sinüzite dönüşebilir" diyen Uzm. Dr. Şeneldir, mevsim geçişlerinde alınması gereken önlemleri anlattı.

BAŞ AĞRISI, KOKU ALMADA AZALMA

Sinüslerin kafa kemikleri içinde yer alan hava dolu boşlukları olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Şeneldir, "Bu boşluklar sesin yankılanmasını sağlar, kafanın ağırlığını dengeler ve solunan havayı nemlendirir. Ancak burun içi dokular şiştiğinde ya da mukus akışı bozulduğunda bu boşluklar tıkanır ve bakteriler için uygun ortam oluşur. Böylece sinüzit gelişir. Burun tıkanıklığı, yüzde basınç hissi, baş ağrısı, koku almada azalma, geniz akıntısı ve öksürük sinüzitin en sık görülen belirtileri arasında yer alıyor. Bazı hastalarda diş ağrısı veya kulak basıncı da eşlik edebiliyor" dedi.

NASIL KORUNACAĞIZ?

SİNÜZİTTEN korunmada yaşam tarzı değişikliklerinin önemine dikkat çeken Uzm. Dr. Şeneldir, "Kapalı ve havasız ortamlardan uzak durmak, düzenli burun temizliği yapmak, yeterli su tüketmek ve sigara dumanından kaçınmak gerekir. Alerjik yatkınlığı olan kişiler, polen mevsiminde daha dikkatli olmalıdır. Bazı anatomik nedenler de sinüzitin kronikleşmesine yol açabilir. Burun eğriliği, polip veya alerjik burun eti büyümeleri varsa cerrahi müdahale gerekebilir. Endoskopik sinüs cerrahisiyle tıkanıklıklar açılarak, hava akışı sağlanır. Ancak ameliyat sonrası düzenli kontroller ihmal edilmemelidir" dedi.

6 HAFTADAN UZUN SÜRÜYORSA DİKKAT!

SINÜZİTİN ihmal edilmemesi gereken bir hastalık olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Şeneldir, "Burun tıkanıklığı, yüz ağrısı ve koku kaybı gibi şikayetler 6 haftadan uzun sürüyorsa mutlaka bir kulak burun boğaz uzmanına başvurulmalıdır. Erken dönemde doğru tanı ve tedaviyle hastalar hem nefes kalitesini hem de yaşam enerjisini geri kazanır" diye uyardı.

KRONİK SİNÜZİT PSİKOLOJİYİ DE ETKİLİYOR

UZUN süre nefes almakta zorlanan, koku alamayan ve sürekli baş ağrısı yaşayan hastalarda uyku bozukluğu, odaklanma güçlüğü ve depresif ruh hali görülebileceğini belirten Uzm. Dr. Şeneldir, "Bu yüzden sinüziti sadece bir burun hastalığı olarak görmek doğru değildir" diye konuştu.