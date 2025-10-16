Gripten korunmanın yolu ‘el hijyeni’

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ramazan Korkusuz, '15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde, bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en kolay ve en etkili yolunun el hijyeni olduğuna dikkat çekerek, önemli bilgiler verdi. Doç. Dr. Korkusuz, gün boyunca ellerimizin yüzlerce kez mikroplarla temas ettiğini belirterek, "Para, telefon, kapı kolu, toplu taşıma araçları, masa yüzeyleri tehlikeli yerlerdir. Bu mikroplar, farkında olmadan ağız, burun veya göz yoluyla vücudumuza girer ve hastalıklara neden olur" dedi.

EN ÖNEMLİ SAĞLIK ALIŞKANLIĞI

El yıkamanın çocuklara erken yaşta kazandırılması gereken en önemli sağlık alışkanlıklarından biri olduğunun altını çizen Doç. Dr. Korkusuz, "Çocuklar gün içinde oyuncaklara, yerlere, kalemlere ve birbirlerine dokunur. Bu da mikropların kolayca yayılmasına yol açar. Ailelerin, öğretmenlerin ve okulların düzenli hatırlatmalarla bu alışkanlığı desteklemesi gerekir" diye uyardı. Bazı anlarda el yıkamanın hayati önem taşıdığını da belirten Doç. Dr. Korkusuz, bunları şöyle sıraladı:

Yemekten önce ve sonra.

Tuvalet kullanımından önce ve sonra.

Öksürme, hapşırma, burnu silme sonrasında.

Dışarıdan eve, işe veya okula geldikten sonra.

Hasta biriyle temas ettikten sonra.



GEREKSİZ ANTİBİYOTİK KULLANIMINI ÖNLER

DÜZENLİ el hijyeninin, enfeksiyonların yayılmasını azaltarak, gereksiz antibiyotik kullanımını önlediğini belirten Doç. Dr. Korkusuz, "Bu da antibiyotik direncinin toplumda yayılmasını yavaşlatır ve tedavi başarısını artırır. El hijyeni sadece bireysel bir alışkanlık değil, toplumsal bir davranıştır. Okullarda, hastanelerde, toplu taşıma alanlarında el yıkama noktaları bulunmalı; afişler, bilgilendirme ekranları ve örnek davranışlarla bu kültürün yerleşmesi sağlanmalıdır" diye konuştu.





BU HASTALIKLARA KARŞI KORUMA KALKANI

DOÇ. Dr. Korkusuz, düzenli ve doğru el hijyeniyle, solunum yolu enfeksiyonları grip, nezle, Kovid-19, mide-bağırsak enfeksiyonları kolera, adenovirüs, paraziter hastalıklardan ayrıca konjuktivit yapan göz enfeksiyonlarından, karaciğer enfeksiyonu Hepatit A gibi birçok bulaşıcı hastalığa karşı güçlü bir koruma sağlanabildiğini söyledi.

20 SANİYE BOYUNCA SABUNLA YIKAYIN

KISA süreli el yıkamanın mikropları tamamen uzaklaştırmadığına da dikkat çeken Doç. Dr. Korkusuz, "Sabun ve suyun olmadığı durumlarda, en az yüzde 60 alkol içeren el dezenfektanları kullanılabilir" dedi. Doç. Dr. Korkusuz, doğru el yıkamanın nasıl olması gerektiğini şöyle anlattı:

Eller suyla ıslatılır.

Sabun alınır, avuç içleri ovulur.

El sırtları ve parmak araları sabunlanır.

Başparmaklar ve tırnak dipleri temizlenir.

Eller bileklere kadar yıkanır.

Temiz suyla durulanır.

Tek kullanımlık havluyla kurulandıktan sonra musluk kağıt havlu ile kapatılır.