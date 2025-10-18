Ekim ayı, dünyada olduğu gibi ülkemizde de "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor. Meme kanseri konusunda toplumsal bilinç oluşturmak, erken tanının hayati önemini vurgulamak ve kadınları düzenli sağlık kontrollerine teşvik etmek amacıyla bu dönemde çeşitli etkinlikler ve bilgilendirme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği (TTOD) Başkanı Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, kamuoyuna çağrıda bulunarak, "Meme kanserine karşı birlikte daha güçlüyüz. Meme kanseri ile mücadele, yalnızca bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluktur. Sağlık kurumları, sivil toplum kuruluşları ve tüm paydaşlar, 'Pembe Kurdele' hareketi ile toplumun her kesimine ulaşmayı hedeflemektedir. Unutulmamalıdır ki meme kanserinde erken tanı hayat kurtarır" dedi.

HER 8 KADINDAN BİRİ

Prof. Dr. Karadurmuş, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu, günümüzde her 8 kadından birinin yaşamı boyunca bu hastalıkla karşılaşma riski bulunduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Karadurmuş, erken evrede tespit edilen meme kanserinin, yüksek oranda tedavi edilebildiğini belirterek, şunlara dikkat çekti: "Hastaların yaşam kalitesi büyük ölçüde korunabilmektedir. Bu nedenle, her kadının sağlığını güvence altına alması için şu üç temel adımı atması büyük önem taşımaktadır. Birincisi, kendi kendine meme muayenesi yapmak. İkincisi, düzenli aralıklarla hekim kontrolünden geçmek. Üçüncüsü de 40 yaşından itibaren mamografi taramalarını kesinlikle ihmal etmemek."



BU BULGULARA DİKKAT!

TÜRK Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Gökşen İnanç İmamoğlu da meme kanserinde belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, en sık görülen bulguları şöyle sıraladı:

Memede veya koltuk altında ele gelen, genellikle ağrısız sert kitle veya şişlik.

Memede asimetri, boyut veya şekil farklılığı.

Meme başında içe çekilme veya çökme.

Meme cildinde kızarıklık, tahriş, yara görünümü veya kabuklanma.

Portakal kabuğu görünümü (gözeneklerin belirginleşmesi, deride kalınlaşma.)

Ciltte çekinti, çukurlaşma ya da düzensizlik.

Meme ucundan berrak, kanlı veya anormal nitelikte akıntı.

Meme ucu ve çevresinde kızarıklık, döküntü veya pullanma.

Memede veya koltuk altında geçmeyen ağrı (her zaman kansere bağlı olmayabilir ancak değerlendirilmelidir.)



SAĞLIKLI BESLENİN

SAĞLIKLI yaşam tarzı alışkanlıklarının benimsenmesinin, kanserle mücadelede en etkili ilk adım olduğunu da belirten Doç. Dr. İmamoğlu "Hayatınızda yapacağınız küçük ama sürekli değişiklikler, meme kanseri riskini de önemli ölçüde azaltabilir. Sağlıklı beslenme, hareketli yaşam, tütün ürünleri gibi zararlı alışkanlıklardan uzak durma ve düzenli sağlık kontrolleriyle, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için daha uzun ve sağlıklı bir yaşam mümkün" dedi.