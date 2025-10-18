Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:49

Türk firmasından yüz felci tedavisinde büyük başarı! 2 ödül birden geldi...

Türk medikal estetik sektörünün yenilikçi markası, yüz felci geçiren bireylerin tedavisinde fark yaratan Renova Touch projesiyle Amerika’da iki uluslararası ödüle layık görüldü.

Firmanın sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirdiği Renova Touch, felç sonrası yüzde oluşan asimetrilerin giderilmesine destek olmayı amaçlıyor.

Proje kapsamında, Burgeon'un geliştirdiği Novuma markalı ileri CaHA (Kalsiyum Hidroksilapatit) teknolojisi kullanılarak, ciltte kolajen sentezi yeniden aktive ediliyor ve yüz kaslarının doğal dengesinin geri kazanılması hedefleniyor. Bu sayede yalnızca fiziksel görünümde değil, bireylerin özgüveninde ve sosyal yaşamında da önemli iyileşmeler sağlanıyor.

Burgeon Biyoteknoloji, bu yenilikçi yaklaşımıyla MarCom Awards'ta Gold ve Communitas Awards'ta Platinum ödüllerin sahibi oldu. Her iki ödül de dünya çapında markaların değerlendirildiği prestijli platformlar arasında yer alıyor.

Burgeon'un CEO'su L. Mete Özgürbüz açıklamasında, "Renova Touch bizim için sadece bir medikal estetik projesi değil, insanların yeniden gülümsemesine katkı sunan bir iyileşme hikayesi" ifadelerini kullandı.

Burgeon Biyoteknoloji, bu başarıyla birlikte Türkiye'nin yenilikçi biyoteknoloji alanındaki gücünü bir kez daha göstermiş oldu.

