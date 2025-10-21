Aile Sağlık Merkezlerinde ‘Sigara Bırakma Polikliniği’ Açılıyor

Sağlık Bakanlığı, "Tütünsüz Bir TÜRKİYE" hedefi doğrultusunda tütün bağımlılığı tedavisinde hizmet ağını genişleterek daha etkin, erişilebilir ve sürdürülebilir bir hizmet modeli oluşturuyor. Yapılan düzenlemelerle birinci basamak sağlık hizmetlerinin saha gücü artırılarak, sigara bırakma hizmetlerine erişim daha da kolaylaşıyor.

MOBİL ARAÇLAR DESTEK VERECEK

'Sigara Bırakma Poliklinikleri' artık yalnızca hastaneler ve Sağlıklı Hayat Merkezleri'nde değil, Aile Sağlığı Merkezleri'nde de hizmet verebilecek. Aile hekimleri, gerekli eğitimleri aldıktan sonra kendi birimlerinde 'Sigara Bırakma Polikliniği' hizmeti sunabilecek. Bunun yanı sıra sigara bırakma hizmetlerinin ulaşmakta zorlandığı bölgelere yönelik düzenlemelerle 'mobil araçlar' ve 'yerinde geçici birimler' devreye alınarak, sigara bırakma desteğine Türkiye'nin her noktasında erişim sağlanacak.



GENÇLERE NİKOTİN TUZAĞI: ELEKTRONİK SİGARA

Araştırmalar, e-sigaralarla sigara bırakmayı deneyen bireylerin, yüzde 80'inin bir yıl sonra hala elektronik sigara kullanmaya devam ettiğini, bu bireylerin yaklaşık yarısının elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ettiğini gösteriyor. Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç, "Son 10 yıl içinde tütün endüstrisi tarafından dünya genelinde 'daha az zararlı' iddiasıyla ve sanki sadece sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin kullanılması için üretilmiş olduğu algısıyla pazarlanan elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri, aslında doğrudan gençleri ve çocukları hedef alan, yeni nikotin bağımlıları oluşturmak amacıyla üretilmiş nikotin tuzaklarıdır" dedi.

RİSK 4-6 KAT YÜKSEK

Tütün endüstrisinin doğrudan gençleri hedef almak için renkli ve aromalı ürünler ile pazara girdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kılınç, "Araştırmalar; daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençlerin ve çocukların, ardından sigara içmeye de başladığını ve daha önce sigara içip bırakan yetişkinlerin ise elektronik sigara kullandıklarında yeniden sigaraya başlama risklerinin 4-6 kat daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Bu veriler, elektronik sigaraların, nikotin bağımlılığının sürmesine yol açtığının kanıtıdır" dedi.



AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ YÜZDE 270 ARTIRIYOR

TÜRK Toraks Derneği Tütün Kontrolü Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Pınar Bostan ise şu çarpıcı verileri paylaştı: "Elektronik sigaralar yüzlerce toksik kimyasal partikül ve madde yayarak, solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım ve özellikle EVALI denen ölümcül durumu oluşturmaktadır. EVALI, elektronik sigara/ vaping kullanımına bağlı gelişen akut akciğer hasarıdır. Deneysel veriler, uzun süreli elektronik sigara kullanımının karaciğer, kalp ve böbreklerde de hasar (fibrozis) yarattığını göstermektedir. Elektronik sigara kullanımının yarattığı DNA hasarı, çeşitli metabolik bozukluklarla kendini gösterebilmektedir. Elektronik sigaralarda yer alan aromalar, sadece kendi başlarına bile, hücresel ölüme yol açabilmektedir. Ayrıca e-sigara ile sigara bırakmayı deneyen bireylerin uzun süre akciğer kanseri gelişim riski yönünden takip edildiği çok geniş ölçekli araştırmalarda, e-sigara kullananlarda, kullanmayanlara göre akciğer kanseri riskinin yüzde 270 oranında arttığı gözlenmiştir."

TÜRK TORAKS'TAN ÇAĞRI

Doç. Dr. Bostan, çağrıda da bulunarak, "Elektronik sigaralar dumansız bir geleceğe değil, nikotin bağımlılığının devamına yol açmaktadır. Sigara bırakma sürecinde onlarca yıldır uygulanmakta olan kanıta dayalı yöntemler temel alınmalıdır. Sözde zararsız ve dumansız ama nikotin içeren ve bu ürünler, sağlığı değil bağımlılığı arttırmaktadır" dedi.