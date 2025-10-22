Grip aşısı zamanı geldi

Sonbahar ve kış ayları, enfeksiyon hastalıklarının artış gösterdiği kritik dönemler arasında yer alıyor. Bu süreçte solunum yolu enfeksiyonlarına karşı alınacak kişisel önlemler, riskin büyük ölçüde azalmasını etkiliyor. Medipol Sağlık Grubu'ndan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, "Sonbaharda solunum yolu enfeksiyonları hızla artıyor. Bu dönemde mutlaka korunma önlemleri alınmalı" diyerek, özellikle risk gruplarına uyarılarda bulundu.

ÇOCUK VE YAŞLILAR RİSK ALTINDA

Doç. Dr. Diktaş, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için koruyucu tedbirlerin önemini vurgulayarak, "Özellikle çocukluk çağı, 55 yaş üstü bireyler ve bağışıklık sistemi baskılanan hastalar daha büyük risk altında. Kanser tedavisi gören, romatolojik hastalıklarla ilgili ilaç kullanan ya da bağışıklığı baskılayan tedaviler alan kişilerde enfeksiyonlara yakalanma riski artıyor. Bu nedenle korunma yöntemlerini ihmal etmemeliyiz" diye konuştu.

MASKE KULLANIN

Maske ve kişisel eşyaların kullanımında hijyene dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Doç. Dr. Diktaş, "Kirlenen maskeler hemen değiştirilmelidir. Basit görünen bu önlemler, sonbahar ve kış aylarını daha sağlıklı geçirmemizi sağlar. Hasta kişiler mutlaka maske kullanmalı" dedi.

EL HİJYENİ VE HAVALANDIRMA ŞART

Doç. Dr. Diktaş, el hijyeninin önemine de değinerek, "El hijyeni her zamankinden daha kritik. Ellerin sık sık yıkanması gerekir. Bulunduğumuz ortamın da sık sık havalandırılması gerekiyor" dedi.



SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI ARTTI

GRIP ve nezle vakalarının artmaya başladığını vurgulayan Doç. Dr. Diktaş, "Grip aşısı olma zamanı geldi. Risk grubunda yer alan kişilerde zatürre aşısı ve RSV aşısı da çok önemli. Bu aşılar özellikle yaşlı bireyleri ciddi solunum yolu enfeksiyonlarına karşı koruyor" diye konuştu.



KİMLERE GRİP AŞISI YAPILMALI?

GRİP aşısı özellikle zatürre gelişiminden hastaları korumaya yardımcı olur. Aşı önceki yıl gribe sebep olan virüsler dikkate alınarak, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından bu yıl indeksiyona yol açacağı tahmin edilen 3 virüsü içerecek şekilde üretilir. Tüm dünyada aynı aşı kullanılır. Doç. Dr. Diktaş, kimlerin grip aşısını düzenli olarak yaptırması gerektiğini ise şöyle sıraladı:

65 yaş ve üzeri kişiler

Kronik akciğer hastalıkları (KOAH, bronşektazi, bronş astımı, kalp ve damar hastalığı) olanlar.

Şeker hastalığı, böbrek fonksiyon bozukluğu olan ve bağışık sistemi baskılanmış kişiler.

Yüksek riskli hastalarla karşılaşma olasılığı olan hekim, hemşire ve yardımcı sağlık personeli.

Grip yönünden riskli kişiler ile birlikte yaşayanlar (altı aydan küçük bebekle yakın ve sürekli teması olanlar)

Güvenlik görevlileri, itfaiyeciler gibi toplum hizmeti veren kişiler.

Grip sezonunda hamile olanlar.