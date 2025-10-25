Türkiye tüp bebek tedavilerinde küresel merkez

Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği'nin (TÜBİD) bu yıl dördüncüsünü düzenlediği kongrede bir araya geldiğim Tüp Bebek ve İnfertilite Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Tıraş, Türkiye'nin tedavi başarısı açısından tüp bebek alanında Avrupa'nın ilk üç ülkesi arasında yer alarak, küresel bir merkez konumunda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tıraş, "Avrupa'dan, Amerika'dan, Afrika'dan ve çevremizdeki diğer ülkelerden çok sayıda hasta, ülkemize geliyor" dedi.

YENİ TEDAVİLER VAR

Nedeni bilinmeyen bir şekilde kadınlarda erken menopoz ve yumurta sayısında ciddi düşüş görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Tıraş, buna yönelik yeni tedavilerin geliştirildiğini söyledi. Bunlar da PRP, eksozom gibi hücresel ya da yeni biyolojik tedaviler.

TÜRKLER YAPTI

Dünyada ilk kez Türk doktorlar tarafından yaptıkları çalışmayı anlatan Prof. Dr. Tıraş, "Çalışmamız Amerika ve Çin'de yayınlandı. Sadece kadınlar değil erkekleri de kapsıyor. Kadınlarda yaptığımız çalışmada birinci gruba sadece PRP uyguladık. İkinci gruba sadece eksozom. Üçüncü gruba ise her ikisini de uyguladık. Bir ve ikinci gruplarda kadınlarda gebelik oranları yüzde 25 civarında iken PRP ve eksozomun birlikte yapıldığı grupta başarı oranının yüzde 38'lere yükseldiğini gördük. Dünyada böyle yapılmış bir çalışma yok" dedi.

ARTAN ERKEK KISIRLIĞINA EKSOZOM

ERKEK kısırlığında da çok ciddi bir şekilde artış olduğunu belirten Prof. Dr. Tıraş, erkeklerde yaptıkları çalışmayı şöyle anlattı: "Sperm bulunmayan 30 erkek çalışmaya katıldı. PRP yaptığımız hastalarda yaklaşık yüzde 30 civarında sperm çıkışı oldu. Daha önce bir ya da iki kez mikrotese yapılmış hastalara uyguladık ve yüzde 30 civarında sperm bulundu. Şimdi buna eksozomu da eklediğimiz zaman veriler yüzde 47'lere çıktı."





GEÇ YAŞTA ANNELİK MÜMKÜN OLACAK

TÜBİD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hulusi Bülent Zeyneloğlu, yumurtalık yaşlanmasına çare olacak bir ilaç çalışmasının yapıldığını söyleyerek, "En büyük sorun yumurtalık dokusunun giderek küçülmesi ve betonlaşması yani fibrozis olması. Eğer bu fibriozis sorunu çözülebilirse yumurta sayısı hızla düşen gençlerin ve yaşı ileri olan hastaların derdine çare olacak. Şu an deneysel boyutta. Bu betona dönen yumurtaların uyandırılması, 'uyuyan pamuk prensesin uyanması' gibi olacak. Geç yaşta bile anne olmak mümkün olacak" diye konuştu.





KRONİK STRES MENOPOZU 3 YIL ÖNE ÇEKİYOR

PROF. Dr. Zeyneloğlu, toplumda kariyer isteği ile birlikte kadının evlenme yaşının geciktiğine dikkat çekerek, şöyle dedi: "Türkiye'de önce kariyer sonra evlilik ardından çocuk planları var ama çocuk olmayınca çiftlerde ciddi bir stres oluşuyor. Kronik stres, menopozu 2-3 yıl öne çekiyor. Stresi iyi yönetemezlerse bu durum yumurtalıkları da etkiliyor. Bu nedenle hastalarımız geldiğinde bu durumu onlara anlatıp, psikolog, psikiyatri desteği ile yaşam şekli değişikliği öneriyoruz. Bu hastalarımızda gebelik oranı 3 katından daha fazla yükseldi. Stresi azalttığımız zaman hastaların kendiliğinden gebeliği oluşabiliyor."