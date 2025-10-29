Gençlerin iletişim dili Alo yerine mesaj

Telefonu icat eden Alexander Graham Bell, bunları görse ne derdi? Telefon görüşmelerindeki 'Alo' kelimesini bile unuttuk. 'Alo' kelimesinden çok mesaj bipleri yankılanıyor. Farklı yaş gruplarının iletişim alışkanlıklarını, teknolojinin sosyallik ve iletişim üzerindeki etkilerini ve modern iletişim yöntemlerinin psikolojik yansımalarını değerlendiren Uzman Klinik Psikolog Sedef Koç Bal, "Akıllı telefonlara güncellemeler geldikçe toplumun bu araçları kullanım biçimleri de değişti" dedi.

18-34 YAŞ HİÇ YANIT VERMİYOR

18-34 yaş grubundaki bireylerin dörtte birinin telefon aramalarına hiç cevap vermediğini, hatta görmezden geldiğini söyleyen Bal, şunlara dikkat çekti: "Bazıları konuşmak yerine mesaj atmayı tercih ediyor. Yaklaşık yüzde 70'lik bir kesim arama yerine mesajı, yüzde 37'lik bir kesim ise sesli not göndermeyi tercih ediyor. İnsanların çok büyük bir kısmı da beklenmedik bir aramanın 'kötü haber' anlamına geldiğini düşünüyor." 35-54 yaş grubunda ise sesli not göndermeyi tercih edenlerin az sayıda olduğunu, çoğunlukla geleneksel telefon görüşmesi yapmaktan yana olduklarını aktaran Bal, "Genç yetişkinlerin iletişim tercihlerinin fast food tüketimini çağrıştırdığını söylemek mümkün. Hızlı, kısa, öz ve acele. Bu bir tercih olmakla birlikte değişen dünyanın hızlı temposuna uyum sağlamanın zorunlu bir göstergesi de olabilir" dedi.

GRUP İLETİŞİMİ YAYGIN

18-34 yaş grubunun iletişim tercihlerini ise Bal, şöyle aktardı: "Arama yoluyla tek bir kişiyle iletişimde kalmak yerine, aynı anda kısa mesaj ve sesli not göndererek, birden çok kişiyle haberleşmek daha cazip gelebilir."



UZUN TELEFON GÖRÜŞMELERİ ARTIK LÜKS

DAR vakitler içinde yaşamaya alışan bireyler için uzun uzadıya telefon görüşmelerinin artık lüks olduğuna dikkat çeken Bal, "Hal böyleyken hızlı iletişim yöntemleri ortaya çıkıyor. Burada akılların karıştığını görüyoruz, acaba teknolojinin evrimiyle mi bireyler güncellemelere uyum sağlamak zorunda kalıyor; yoksa yetişememe, vakitsizlik gibi durumlardan dolayı ihtiyaç doğrultusunda mı hızlı iletişim yöntemleri gelişiyor?" dedi.



MESAJ SICAK İLETİŞİMİ KARŞILAMIYOR

Geleneksel iletişimi tercih edenlere göre eş zamanlı, yani aynı anda karşılıklı bir alışveriş söz konusu olduğunu kaydeden Bal, "Buradaki beklenti, duygu ve düşüncelerin karşı tarafa tam o anda aktarılması ve paylaşılması. Tek taraflı iletilen mesajlar ve sesli notlar, sıcak iletişim ilkesini karşılamayabilir. Özellikle 35-54 yaş grubunun geleneksel görüşmeleri tercih etmesi; yaş ve deneyimin artmasıyla birlikte kişilerarası ilişkilerde daha seçici olunması ve ilişkilerin hissedilebilir olmasına duyulan ihtiyaçla açıklanabilir" dedi.



DENGEYİ KORUMAK ÖNEMLİ

YANITLANMAYAN aramaların tanınmayan numaralardan geldiğinde ise talep dışı gelen kampanya aramaları veya çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine duyulan rahatsızlıktan kaynaklanabildiğini de dile getiren Bal, şöyle dedi: "Sosyal bir varlık olan insan 'öteki' kavramına yani bir başkasına ihtiyaç duyarken, teknolojinin bu ihtiyacı karşılamaya sağladığı aşikar. Hayatın her alanında olduğu gibi burada da dengeyi korumak uzun vadede sağlıklı ilişkiler inşa etmek için mühim."