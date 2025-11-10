Güçlü bağışıklık için rengarenk beslenin

Sonbahar ve kış aylarında beslenmenin önemine dikkat çeken Medipol Sağlık Grubu'ndan Beslenme ve Diyet Uzmanı Nazlı Aydın, güçlü bağışıklığın formülü verdi…Soğuk havalarla birlikte vücut ısısının düştüğünü, bağışıklık hücrelerinin etkinliğinin azaldığını ve hastalıklara karşı savunma mekanizmasının zayıfladığını belirten Dyt. Aydın, bu dönemde bağışıklığı güçlendirmek için şu önerilerde bulundu: "Portakal veya mandalina gibi meyveleri tüketilmeli. Protein kaynakları çeşitlendirilmeli. Protein hem bitkisel hem hayvansal kaynaklardan alınmalı. Fermente gıdalar ve günde 6-8 bardak su tüketiminin yanı sıra düzenli uyku ve hareket bu dönemde bağışıklığın korunmasında büyük önem taşıyor."İnsanların genellikle C vitamini kaynaklarına yani portakal, mandalina veya limon gibi meyvelere yöneldiğini de söyleyen Dyt. Aydın, "Ancak kırmızı biber, kivi gibi besinler de bağışıklık için oldukça faydalı. Öğlen yemeklerinde zeytinyağlı brokoli, akşamları sebze çeşitleri ve zencefil, zerdeçal gibi anti-inflamatuvar gıdalar tüketmek de bağışıklık sistemini destekler" dedi.Ev yapımı turşu ve yoğurt gibi fermente gıdaların bağışıklığı güçlendiren önemli besinler arasında yer aldığını dile getiren Dyt. Aydın, "Aynı zamanda havalar soğuduğunda su tüketimi azalıyor. Günde 6-8 bardak su içmek, mukozaların nemli kalması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması için oldukça önemli" dedi.Beslenmenin yanı sıra uyku düzeni ve hareketin de bağışıklık sistemini güçlü kıldığını söyleyen Dyt. Aydın, "Sadece bir gün uykusuz kalmak bile bağışıklığımıza zarar veriyor. Önce tabağımıza, sonra yaşam tarzımıza odaklanmalıyız. Vitamin ve mineral takviyelerine hemen yönelmek yerine, dengeli beslenme ve düzenli yaşam tarzına güvenmek en etkili yöntemdir" diye konuştu.