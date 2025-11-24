‘Hiçbir şey yapmama’ kaygıyı azaltıyor

Son zamanlarda sosyal medyada bir akım var: Herhangi bir ekrana ve hatta kitaba kasten bakmamayı tercih eden katılımcıların oturup can sıkıntısı yaşarken kendilerini filme aldıkları 'hiçbir şey yapmama' challenge'ı. Kaygı bozukluğu konusunda uzmanlaşan psikoterapist Niro Feliciano'ya göre bu şekilde ara verip, teknolojinin maruz bıraktığı bilgi denizinden ayrılmanın faydaları olabilir. Independent Türkçe'ye göre; Feliciano, Today.com'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Zihinlerimiz sürekli çalışıyor. Bu yüzden ben bu meydan okumayı harika buluyorum, çünkü insanları zihinlerini sakinleştirecek şekilde eğitmeye zorluyor. Ve o dinginlik noktasını bulduğumuzda beyinde ve vücutta çok şey yaşandığını biliyoruz."

YÜKSEK DOPAMİN ALIYORUZ

Feliciano, bildirimleri kontrol etmenin beynimize dopamin ya da başka bir deyişle 'iyi hissetme' hormonu artışı sağladığını ancak her seferinde buna yönelik iştahın daha fazla güçlenmesine neden olduğunu açıkladı. Feliciano "Sosyal medya, kısa mesaj bildirimleri ya da e-postamızı kontrol ederek sürekli olarak gelen yeni bilgilerden yüksek dopamin alıyoruz. Her ne olursa olsun bunlarla dopamini almaya çalışıyoruz çünkü hareketsizliğe tahammül edemiyoruz. Dopaminin yokluğunda neredeyse yoksunluğa giriyoruz" dedi. Bu yeni trendin, sosyal medyayı elimine ederek 'Fomo'yu yani "kaçırma korkusunu" ve böylece kaygı bozukluğunu azaltmayı sağladığını ekliyor Feliciano.

TELEFONUNUZDAN UZAK DURUN

Bu meydan okumadan sağlanacak faydaları en üst düzeye çıkarmak için ise, telefonunuzdan tamamen uzak kalarak bu meydan okumaya katılırken, kendinizi videoya almamanız ve görüntüleri paylaşmamanız gerekiyor. Oturup hiçbir şey yapmamak konseptiyle zorlanabilecek olanlara ise "Pencereden dışarı bakmak için birkaç dakika ayırmak veya normalden daha uzun süre duş alarak başlayın" öneriliyor. Feliciano, 'insanları hayal kurma' ve 'zihinlerinin gezinmesine izin verme' konusunda 'cesaretlendirmek' istediğini de sözlerine ekledi.



TELEFON GEREKLİYSE BİLDİRİMLERİ KAPATIN

İster okul ister iş için olsun telefonunuzu yanınızda bulundurmanız kesinlikle gerekliyse telefon bildirimlerini susturarak, renkli ekranın cazibesine kapılmamak içinse gri tonlama modunu açıp ekranı siyah beyaz yapabilirsiniz. Uyurken telefonunuzu yatağınızdan uzak tutarak "hiçbir şey yapmama" meydan okumasının avantajlarından yararlanabilirsiniz.