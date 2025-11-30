Gözlükten kurtulmanın yolu yapay zeka destekli akıllı mercekler

Göz sağlığı alanında son yıllarda kaydedilen hızlı gelişmeler, özellikle 45-50 yaşüstü bireylerde kırma kusurlarının tek ameliyatla kalıcı olarak giderilmesini mümkün hale getirdi. Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, gözlüklerden kurtulmanın formülünü verdi.

CERRAHİDE DEVRİM

Prof. Dr. Şener, hem trifokal mercekler hem yapay zeka ile geliştirilen mercekler hem de EDOF mercekler sayesinde hastaların uzak, yakın ve orta mesafe görüşlerini aynı anda netleştirerek, gözlüklerinden kurtulabildiğini ve bu teknolojilerin refraktif cerrahide yeni bir dönemin kapılarını açtığını söyledi.

UZAK, YAKIN VE ASTİGMATA SON

Bazı insanların, yaşamları boyunca görme bozuklukları nedeniyle gözlüğe bağımlı kalmak zorunda olduğunu ifade eden Prof. Dr. Şener, "Oysa son yıllarda göz tedavisinde ulaştığımız ileri teknolojiler sayesinde, artık bu bağımlılıktan kurtulmak mümkün hale geldi. Tek bir ameliyatla göz içine yerleştirdiğimiz üç odaklı trifokal mercekler, hastalarımıza uzak, yakın ve astigmat gibi kırma kusurlarından aynı anda kurtulma imkânı sunuyor. Üstelik bu tedavi, ileride ortaya çıkabilecek katarakt ihtiyacını da ortadan kaldırıyor; yani hastalar hem bugünkü görme sorunlarından hem de gelecekte oluşabilecek katarakt problemlerinden tek seferde kurtulmuş oluyor" dedi.



GENİŞLETİLMİŞ ODAK DERİNLİĞİ OLAN MERCEKLER

EDOF (Genişletilmiş Odak Derinliği) merceklerin refraktif cerrahide önemli bir gelişme olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şener, bu merceklerin hem uzak hem de orta mesafede net görüş sağladığını, astigmat gibi kırma kusurlarını da etkin bir şekilde düzeltebildiğini ifade etti. Bu merceklerin trifokal merceklere kıyasla ışık halkaları ve parlamaları çok daha düşük seviyeye indirdiğini vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Aktif yaşam tarzı olan, araç kullanan, bilgisayar başında çalışan hastalar için EDOF mercekler ideal bir seçenektir" dedi.

HER HASTANIN GÖRME İHTİYACI FARKLI

HER hastanın görme ihtiyacının farklı olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Şener, mercek seçiminin hastanın göz yapısının özellikleri, yaşı, mesleği, okuma alışkanlıkları ve günlük yaşam dinamiklerine göre belirlenmesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi: "Bu ameliyatın en kritik adımı. EDOF mercekler hibrit ve saf olmak üzere iki alt gruba ayrılıyor. Halkalı yapıya sahip hibrit merceklerde ışık halkaları devam edebilirken, saf EDOF merceklerde yüzey pürüzsüzdür ve optik yan etkiler neredeyse hiç görülmez."

TRİFOKAL GÖZ İÇİ MERCEKLER

NUMARALI gözlük kullanan hastaların, uygulanan bu yeni nesil mercek teknolojileriyle, artık gözlüklerini bir kenara bırakabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Prof. Dr. Şener, şöyle dedi: "Son dönemde iki önemli gelişme var. Bunlardan ilki yeni lazer teknolojileri, ikincisi ise trifokal göz içi mercekleridir. Trifokal mercekler özellikle yakın ve uzak görme problemi yaşayan 45-50 yaş üzeri kişilerde son derece başarılı sonuçlar veriyor."

10 -15 DAKİKALIK AĞRISIZ AMELİYAT

BU merceklerin ömür boyu gözde kaldığını, alerji yapmadığını ve vücut tarafından reddedilmediğini söyleyen Prof. Dr. Şener, "Deneyimli cerrahlar tarafından yapıldığında ameliyat sadece 10-15 dakika sürer, ağrısızdır ve hasta çok kısa bir sürede günlük hayatına dönebilir" diye konuştu.

İLERİ TEKNOLOJİNİN GÜCÜ

YAPAY zekanın artık premium mercek tasarımlarında da aktif olarak kullanıldığını vurgulayan Prof. Dr. Şener, "Yapay zeka ile optimize edilen özellikli halka yapılı mercekler, her mesafede kesintisiz ve daha kaliteli bir görüş sağlayarak refraktif cerrahide yeni bir çağ başlattı. Kontrast duyarlılığının arttırılması ve disfotopsi (ışık saçılmaları) etkilerinin azaltılması üzerine yapılan çalışmalar da bu lenslerde oldukça başarılı sonuçlar ortaya koyuyor. Bu ileri teknolojiyi günümüzde çok daha yaygın olarak görüyoruz" İfadelerini kullandı.