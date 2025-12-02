Gastroenterologlar uyardı: Zayıflama ilaçları estetik amaçlı kullanılmamalı

Türk Gastroenteroloji Derneği'nin (TGD) 42. Ulusal Gastroenteroloji Cerrahisi Kongresi Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrenin ana teması artan obeziteye karşı "Sağlık İçin Harekete Geç" mottosu oldu. TGD Başkanı Prof. Dr. Ayhan Hilmi Çekin, birçok ülkeden doktorların ülkemize gastroenteroloji alanında eğitim almaya geldiklerini belirterek, "Bunların içinde Avrupalı doktorlar da var. Artık biz Türk doktorlar onlara eğitim verir hale geldik. Gururluyuz" dedi. Prof. Dr. Çekin, obezite artışındaki alarm seviyesindeki tehlikeye de dikkat çekti.

OBEZİTEDE ABD İLE YARIŞIYORUZ

Türk Gastroenteroloji Derneği Önceki Dönem Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanı, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı Obezite Bilim Kurulu Üyesi olan Prof. Dr. Mehmet Cindoruk da çağımızın en önemli sağlık sorunlarından biri olan obezite ve son yıllarda gündeme gelen yeni nesil antiobezite ilaçları hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Cindoruk, "DSÖ verilerine göre dünya genelinde 1 milyardan fazla insan obez ve bu sayı giderek artmaktadır. DSÖ'ne göre son 30 yılda obezite oranları 3 kat artmıştır. Türkiye'de ise erişkinlerin yaklaşık yüzde 30'unda obezite görülmektedir. Ülkemiz obezitede ABD ile aynı kırmızı çizgi üzerinde, yani alarm seviyesinde" dedi. Obezitenin; kalp-damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon, yağlı karaciğer hastalığı, bazı kanser türleri ve uyku apnesi gibi pek çok ciddi sağlık sorununa zemin hazırlayan kronik bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Cindoruk, "Kilo vermeye yönelik geleneksel yöntemler olan diyet, egzersiz ve davranış değişikliği birçok kişide yeterli olamayabiliyor. Bu nedenle son 10 yılda antiobezite ilaçlarının geliştirilmesi hız kazanmış ve tıp dünyasında önemli ilerlemeler yaşanmıştır. Son yıllarda geliştirilen yeni ilaçlar, obezite tedavisinde çığır açan sonuçlar sunmaktadır. Bu ilaçlar diyabet riskini azaltıyorlar, tansiyon ve kolesterol üzerinde de olumlu etkiler yaratıyor" dedi.

SAFRA KESESİ TAŞLARI ARTIYOR

Ancak, obezite tedavisi için geliştirilen ilaçları zayıf olanların da kullanmaya başladıklarına dikkat çeken Prof. Dr. Cindoruk, "Vücut Kitle İndeksi 28'in altında ise kullanılmamalı. Aksi halde safra kesesi hastalıkları artabilir. Hızlı kilo kaybı safra taşı riskini artırabilir. Bu ilaçlar hekim kontrolünde, doğru doz yönetimi ve sağlıklı yaşam tarzı ile birlikte kullanıldığında önemli faydalar sağlar. Dünyada çok insan kullanıyor. SGK kapsamında geri ödemeye de alınabilir" dedi.

KARACİĞER YAĞLANMASI ALARM VERİYOR!

42. UGH Kongre Başkanı ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Oğuz, obezitenin karaciğer yağlanmasını da arttırdığına dikkat çekerek, şunları söyledi: "Eskiden hepatitler karaciğer yağlanmasını artıyordu. Şimdi obezite artırıyor. Sessizce ilerleyen bu hastalık, fark edilmediğinde karaciğer iltihabı (NASH), ileri evre fibrozis ve siroz gibi kalıcı ve ciddi karaciğer hasarlarına yol açabilmektedir. Günümüzde her 4 yetişkinden birinde karaciğer yağlanması var. Bu da hastalığın büyüyen bir halk sağlığı sorununa dönüştüğünü açıkça gösteriyor. Obezite, yüksek kalorili beslenme, işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler, hareketsizlik ve modern yaşamın getirdiği stres, karaciğer yağlanmasının en önemli risk faktörleri. Karaciğer yağlanmasına bağlı siroz gelişimi dünya genelinde giderek artıyor. Sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi, Akdeniz tipi beslenme modelinin yaygınlaştırılması, obeziteyle mücadele ve toplumun bilinçlendirilmesi karaciğer hastalıklarının önüne geçilmesinde kritik rol oynamaktadır."

ÖNCE CHECK-UP YAPILMALI, SONRA İLAÇ KULLANILMALI

ZAYIFLAMA ilaçlarına da dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz, "Yeni ilaçlar çok etkili ancak bu ilaçlara ulaşım doktor kontrolünde olmalı. Kontrolsüz kullanım artıyor. Hasta endokrinoloji ya da gastroentrolojiye gelmeli. Multidisipliner bir şekilde obezite tedavisine karar verilmeli. Kontrolsüz kullanımda sindirim sistemi yavaşlıyor. Safra taşı oluşumu artıyor. Kas kaybı artırıyor. Sindirim sistemi hareketliliği bozuluyor. VKİ indeksi 28'in altında olanlar kullanmamalı. Kişi önce check-up yaptırmalı. İlaçları doktor kontrolünde almalı, eczaneden gidip almamalı. Aksi halde sindirim sistemi hastalıkları artabilir" uyarısında bulundu.