Dikişsiz kornea nakli

Korneanın, gözün en önünde bulunan saat camı şeklindeki saydam doku olduğunu söyleyen Dünyagöz Etiler Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Anıl Kubaloğlu, kornea nakli, tıbbi adıyla 'keratoplasti' hakkında bilgiler verdi. Kornea naklinde gelinen en son noktayı anlattı...Prof. Dr. Kubaloğlu, "Kornea net görebilmek için gerekli odaklanmayı sağlar. İyi görebilmek için kornea dokusunun yapısının korunması ve şeffaflığının devamı çok önemlidir. Şeklinin bozulduğu veya saydamlığını kaybettiği durumlarda hastaların görmesi azalır. Korneanın birçok hastalığında tekrar görebilmek için kornea nakli gerekir. Kornea nakli, verici kornea dokusu ile hastalıklı kornea dokusunun değiştirilmesi işlemidir. Yüzyıldan beri yapılmaktadır. Kornea nakli, tüm doku ve organ nakilleri arasında en çok yapılan ve en başarılı olanıdır" dedi.Prof. Dr. Kubaloğlu, kornea nakli gerektiren hastalıkları şöyle sıraladı: "Gözde hasar oluşturan yaralanmalar, kornea enfeksiyonları, kalıtsal distrofiler sonucu gelişen lekeler, endotel hücre azlığında oluşan kornea ödemi nedeniyle görme kaybı oluşmuşsa tekrar görebilmek için kornea nakli gerekir."Kornea nakli ameliyatlarındaki yenilikler hakkında da Prof. Dr. Kubaloğlu şu bilgileri verdi: "Kornea dokusu anatomik olarak farklı tabakalardan oluşur. Teknolojik yenilikler ve bilimsel gelişmeler ile birlikte son yıllarda kornea nakli ameliyatlarında birçok yenilik olmuştur. Artık eskiden olduğu gibi kornea dokusunu tam kat olarak değiştirmek yerine, sadece hastalığın etkilediği kornea tabakasını değiştirmek mümkün hâle gelmiştir. Yine, kornea nakli ameliyatlarında dokuları kesmek için kullanılan özel bıçakların yerini lazer ile yapılan kesiler almış, böylece daha iyi iyileşen ve daha uyumlu kesiler yapılabilmiştir. Tüm bu gelişmeler kornea nakli ameliyatlarının başarısını artırmıştır.""Kornea nakli sonrası göz rengi değişmez" diyen Prof. Dr. Kubaloğlu, şunların altını çizdi: "Dışarıdan bakıldığında bir hastanın kornea nakli ameliyatı geçirdiği fark edilmez. Özellikle hücre nakli ameliyatlarında, gözün mikroskop altında muayenesinde bile doktorlar tarafından fark edilmeyecek kadar doğal görünen anatomik yapı vardır."Kornea endotelyal hücre nakli ameliyatlarının, hastalar arasında 'hücre nakli' ya da 'dikişsiz kornea nakli' olarak bilindiğini de söyleyen Prof. Dr. Kubaloğlu, "Küçük bir kesi yerinden korneanın iç zarı, sağlıklı verici iç zarı ile değiştirilir. Gözün anatomik yapısı korunduğu için hücre nakli sonrası hastanın görmesinin düzelmesi çok daha hızlıdır. Hücre nakillerinde hastalar günlük rutin yaşamlarına dönüşleri çok daha hızlıdır" dedi.Kornea nakli ameliyatlarında temel olarak iki farklı teknik olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kubaloğlu, şöyle dedi: "Sadece korneanın ön tabakalarının değiştirildiği ameliyat 'ön lameller kornea nakli' ve sadece arka kornea iç zar tabakasının değiştirildiği ameliyat 'kornea endotelyal hücre nakli' olarak adlandırılır. Ön lameller kornea nakli sırasında korneanın en iç zarına kadar olan ön kornea dokusu değiştirilir. Diğer bir değişle kornea dokusunun saydamlığını sağlayan hücrelerinin bulunduğu iç zar tabakası korunur, değiştirilmez. Bu ameliyatlarda lazer teknolojileri kullanıldığında alıcı ve verici dokular arasındaki kesi uyumu çok daha iyidir. Dokular arası uyumun yapısı, nakil sonrası yara iyileşmesini ve görme başarısını etkiler. Hasta gözünün, nakledilen kornea dokusunu kabul etmeme riski ortadan kalkar."Yapay kornea nakli ile ilgili ise Prof. Dr. Kubaloğlu, şu bilgileri verdi: "Yapay kornea nakil ameliyatları ülkemizde ve tüm dünyada sınırlı sayıda göz kliniklerinde yapılıyor. Dünyagöz olarak yapay kornea nakillerini yapacak bilgi birikimi ve teknolojiye sahibiz ve yıllardan beri bu ameliyatları yapıyoruz. Kornea kaynaklı körlükte, yapay kornea nakli, görme için son seçenektir. Yapay kornea nakli 'Boston Keratoprotez' ve 'KPro implantasyonu' olarak bilinir. Yapay kornea ameliyatı, hiç görmeyen ve kornea nakli başarısı olmayan hastaların gözüne yapılır. Kornea nakil ameliyatlarına göre daha fazla komplikasyonlara sahiptir. Bu nedenle hiç görmeyen hastalara son seçenek olarak yapılır."