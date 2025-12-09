Demansa karşı 5 basit alışkanlık

Son yıllarda sık sık duyduğumuz demans, önemli zihinsel hastalıklardan biri. Dünya genelinde her yıl binlerce kişiye demans teşhisi konuyor. 2060 yılına kadar bu sayının yıllık 1 milyon vakayı aşması bekleniyor. Uzmanlara göre, günlük rutinlerde yapılacak basit değişiklikler, demansı önlemeye yardımcı olabilir. The Huffpost sitesi, nörologların demans riskini azaltmak için her gün yaptığı 5 alışkanlığa yer verdi. İşte nörologların zihin sağlığını korumak için uyguladığı basit ama sıra dışı rutinler;

1 OFİSTE YÜRÜMEK

Uzun süre oturmaktan kaçınan UC San Diego Health nöroloğu Dr. Gabriel Leger, gün içinde ofiste yürümeye özen gösteriyor. Leger "Hastalarımla ilgilenmediğim zamanlarda, birine e-posta göndermek yerine binanın öbür ucuna yürüyüp doğrudan konuşmayı tercih ederim. Bu benim daha aktif olmamı sağlıyor" ifadeleriyle hareketin önemine dikkat çekti. Leger, vücudumuzun uzun süre hareketsiz kalmaya uygun olmadığını vurguladı.

2 YÜZ YÜZE SOSYAL İLETİŞİM

Yüz yüze iletişimin önemine dikkat çeken Leger, sosyal etkileşimin beyin fonksiyonlarını korumaya yardımcı olduğunu belirtti. Leger "Ne kadar çok sosyal etkileşiminiz varsa, beyniniz o kadar fazla bağlantı kurar" dedi. Remo Health baş tıbbi sorumlusu Nörolog Dr. Meredith Bock da bu etkileşimin beynin birçok alanını aynı anda çalıştırdığını ifade etti.

3 EVCİL HAYVAN SAHİBİ OLMAK

Leger, evcil hayvanların hem fiziksel hem sosyal açıdan hareketliliği artırdığını belirtti. Evcil hayvan bakımının kişiye sorumluluk ve amaç duygusu kazandırdığını ifade eden Leger "Onlarla sosyal olarak etkileşime giriyorsunuz, her gün yürüyüşe çıkmanız gerekiyor ve bu sırada diğer köpek sahipleriyle de iletişim kuruyorsunuz" dedi. Uzmanlara göre evcil hayvan bakımı bilişsel fonksiyonları korumada destekleyici bir rol üstleniyor.

4 DOĞAL ÜRÜN TÜKETMEK

Leger, mümkün olduğunca doğal ve organik ürünleri tercih ediyor. Pratik bir öneri olarak, haftada veya ayda bir kez yerel üretici pazarlarından taze ürün almayı tavsiye ediyor. Bu mümkün değilse, meyve ve sebzeleri tüketmeden önce bol suyla yıkamak da etkili bir yöntem.

5 ZEYTİNYAĞI TÜKETMEK

Houston Methodist Hospital nöroloğu Dr. Gustavo Roman, zeytinyağının önemine dikkat çekti. Her sabah bir yemek kaşığı sızma zeytinyağı içen Roman "Beyinde diğer organlara göre daha fazla kan damarı bulunur. Bu damarlar etkilendiğinde, demans riski de artar" dedi. Araştırmalara göre, bolca zeytinyağı bulunan Akdeniz diyeti damar sağlığıyla yakından ilişkili.