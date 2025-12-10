Sabah kahvesinin bilinmeyen zararı

Güne bir fincan kahveyle başlamak birçok kişinin olmazsa olmazı. Ancak yeni araştırmalar, güne enerjik başlamaya yardımcı olsa da kronik ağrıyı da kötüleştirebileceğini öne sürüyor. Polonya'daki Nicolaus Copernicus Üniversitesi'nden akademisyenlerin yaptığı çalışma, daha fazla kahve tüketiminin yaşlı yetişkinlerde daha yüksek ağrı seviyeleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. 60 ila 88 yaşlarındaki 205 sağlıklı yetişkinle iki yıl boyunca yapılan araştırmada, kahve tüketimini artıranlar, azaltan veya değiştirmeyenlere kıyasla daha yüksek ağrı skorları bildirdi. Ancak araştırmacılar, çalışmanın sonuçlarını yorumlarken 'dikkatli' olunması gerektiğini ve bağlantıları doğrulamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kan şekerini olumsuz etkiliyor

2020'de yayımlanan bir çalışma, kahvaltıdan önce bir fincan kahve içmenin sindirim ağrısına ve rahatsız edici mide ekşimesine yol açabileceğini ortaya koymuştu. Independent Türkçe'nin haberine göre; Bath Üniversitesi'nden bilim insanları, bir gece kötü uyumanın metabolizmayı çok az etkilediğini, ancak kahvenin kan şekeri kontrolünü olumsuz yönde etkileyebileceğini bulmuştu. Bath Üniversitesi Beslenme, Egzersiz ve Metabolizma Merkezi Eş Direktörü Profesör James Betts, "Neredeyse yarımızın sabah uyandığında başka bir şey yapmadan önce kahve içtiğini biliyoruz, ne kadar yorgun hissedersek, kahve o kadar kuvvetli geliyor" demişti. Özellikle de uykumuzun bölündüğü bir geceden sonra vücudumuzun aldığı ilk şey kahve olduğunda kan şekeri kontrolümüz bozuluyor. Bunu önce bir şeyler yiyip, ardından hâlâ ihtiyaç hissediyorsak kahve içerek düzeltebiliriz. Bunu bilmek hepimiz için önemli sağlık yararları sağlayabilir.