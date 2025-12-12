Mercimek ve kabak çekirdeği bağışıklığı güçlendiriyor

Soğuk algınlığı genelde 7 ila 10 gün sürüyor. Uzmanlara göre çinko desteği, soğuk algınlığının daha hızlı atlatılmasını sağlayabilir. İndependent'ın haberine göre bu temel mineral, hastalanmayı engelleyemez ancak birçok çalışma, bu besini günlük olarak almanın semptomların süresini birkaç gün kadar kısaltabileceğini gösteriyor. Michigan'da 2016'da yapılan çalışma, çinko pastilleri verilen kişilerin semptomlarının üç gün kadar kısaldığını bulmuştu ve önceki araştırmaların 2021'de yapılan incelemesi, çinko pastillerinin soğuk algınlığının süresini iki gün kısaltabileceğini ortaya koymuştu. Çinkonun hastalık süresini kısaltmasının nedenlerinden biri de bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi. Uzmanlara göre çinko, soğuk algınlığına yol açan mikroplarla savaşan bağışıklık hücrelerinin oluşumunda önemli rol oynuyor. Diyetisyen Julia Zumpano, "Bu önemli besin maddesi, mikroplarla savaşmada, yaraları iyileştirmede ve daha birçok alanda önemli roller oynuyor" dedi. Ancak çinko takviyeleri olası yan etkilerine karşı doktor kontrolünde alınmalı.

KAN ŞEKERİ VE KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR

ÇİNKO aynı zamanda görmeyi korumaya yardımcı olan ve kan şekeriyle kolesterolü düşüren bir antioksidan. Hindi göğsü, çedar peyniri, istiridye, karides, mercimek ve kabak çekirdeği, doğal çinko kaynaklarından bazıları. Harvard Tıp Fakültesi'ne göre en yüksek çinko oranı olan çiğ istiridyenin 85 gramında 32 miligram çinko bulunuyor.

