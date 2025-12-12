Sosyal medya yasağı çocukları okumaya teşvik edecek

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen 16 yaş altı sosyal medya yasağının toplumsal reform olduğunu savundu. 16 yaş altı çocukların sosyal medyaya erişimini "küresel bir sorun" olarak nitelendiren Albanese, "Dünyanın neresinde olursanız olun, ebeveynler sosyal medyanın çocukları üzerindeki etkisinden ve neden olduğu sosyal zarardan bahsediyorlar" dedi. Albanese, öğrencilerin yasaya ilişkin farklı görüşleri olduğunu belirterek, "13, 14 ve 15 yaşındaki çocuklar, alıştıkları hesaplara erişimlerini kaybedecekleri için zorlanacaklar. Bu bir geçiş süreci gerektirecek. Ebeveynler ile çocukları arasında, öğretmenler ile öğrenciler arasında tartışmalar gerekecek. Ama şunu söyleyeyim, bu, toplumumuzun işleyişini değiştirecek reformlardan biri" diye konuştu. Sürecin çocukları spora, kitap okumaya, enstrüman çalmaya ve birbirleriyle yüz yüze iletişim kurmaya teşvik edeceğinin altını çizen Albanese, sosyal medyanın sebep olduğu izolasyon, çevrimiçi taciz, ayrımcılık gibi sorunlardan gençleri korumanın önemli olduğunu aktardı.



ANTİDEPRESANLARI BIRAKMADA EN ETKİLİ YOL

YENİ bir analiz, antidepresanların ömür boyu kullanılmak zorunda olmadığını gösteriyor. Avrupa genelinde her yıl, giderek artan sayıda kişi antidepresan kullanıyor ve bunu depresyon ve anksiyeteyle ilgili belirtilerin tedavisine yardımcı olmak için yapıyor. Mevcut kılavuzlar, ilk belirtiler ortadan kalktıktan sonra bu ilaçlara altı ila dokuz ay devam edilmesini önerirken, tedavi çoğu zaman bunun çok ötesine uzatılıyor. Duygusal körelme gibi rahatsız edici, uzun vadeli yan etkiler yaşasalar bile pek çok hasta bu ilaçları kullanmaya devam ediyor. Hastaların ve psikologların antidepresanları bırakma konusunda bilgiye dayalı kararlar almasına yardımcı olmak için Fransa ve İtalya'daki bir araştırmacı grubu bir çalışma yaptı. Yapılan çalışma bu hafta The Lancet Psychiatry dergisinde yayımladı. 17 binden fazla katılımcıyı kapsayan çalışmaya göre, antidepresan ilaçları kademeli olarak azaltırken psikolojik desteği sürdürmenin, kısa vadede belirtilerin geri dönmesini önlemede "antidepresanlara devam etmek kadar etkili göründüğünü" tespit ettiler.