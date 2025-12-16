Kırmızı şifa: Likopen

Kırmızı sebze ve meyvelerin içinde bulunan likopenin düzenli tüketimi, birçok hastalığın önlenmesine yardımcı olduğu gibi genel sağlığı da destekliyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Mehmet Uçar, likopenin faydalarını anlattı…

DOĞAL ANTİOKSİDAN

Prof. Dr. Uçar, likopenin, çevremizde sıkça gördüğümüz kırmızı renkli sebze ve meyvelere rengini veren doğal bir antioksidan olduğunun altını çizerek, likopen içeren meyve ve sebzeleri şöyle sıraladı:

En bilinen kaynağı, domateste bulunan likopendir ve domates bu maddeyi en yüksek oranda içeren besinlerden biridir.

Karpuz da likopen açısından zengindir.

Kuşburnu, eski zamanlardan beri kullanılan bir diğer önemli likopen kaynağıdır.

Kuşkonmaz, kayısı ve kırmızı biber de likopen içeren sebzeler ve meyveler arasındadır.

Hurma da likopen içerir. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek, vücudun ihtiyacı olan likopeni almasına yardımcı olur.

HASTALIKLARDAN KORUR

Likopenin, birçok hastalığa karşı koruyucu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uçar, bu hastalıkları şöyle sıraladı:

Serbest radikallerle savaşan antioksidan kapasitesi sayesinde hücreleri korur ve kanser gelişimini önlemede önemli bir rol oynar.

İltihap önleyici özellikleri sayesinde cilt hastalıklarına karşı koruma sağlar; dermatolojik hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.

Kemik sağlığını destekler ve güçlendirir. Vücutta iltihabı azaltarak, ağrıların hafiflemesine katkıda bulunur.

Göz dokularını oksidatif stresten koruyarak, görüş kalitesini artırır.

Sinir hücrelerini destekleyerek, hafızayı güçlendirir ve hafıza kaybını önlemeye yardımcı olur.

Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu özellikleri sayesinde bu hastalar için de faydalıdır.

KANSERİN PANZEHİRİ

VÜCUDU zararlı serbest radikallere karşı koruyarak, birçok hastalığa karşı destek sağlayan likopenin, vücutta strese bağlı olarak bozulan hücreleri onardığını ve zararlı maddelerle savaştığını belirten Prof. Dr. Uçar, şunlara dikkat çekti: "Antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini engelleyerek, hücrelerimizi korur. Bu da likopenin, özellikle kanserle mücadelede önemli bir madde olmasını sağlar. Çünkü serbest radikaller, hücreleri bozarak, kanser oluşumuna zemin hazırlar. Antioksidanlar ise bu süreci yavaşlatır veya durdurur. Bu yüzden likopen, anti-kanser etkisiyle sağlığımız için değerli bir kaynaktır."

KALBE KIRMIZI KALKAN

Antioksİdanların, kalp sağlığı üzerinde oldukça olumlu etkilere sahip olduğunu da belirten Prof. Dr. Uçar, "Likopen de güçlü bir antioksidan olduğu için özellikle kötü kolesterol olarak bilinen LDL'yi düşürürken, iyi kolesterol olan HDL'yi artırmaya yardımcı olur. Bunun yanında damar duvarlarını koruyarak, damarlarda tıkanıklık oluşmasını önler. Damar iç yüzeyi denilen endoteli koruyarak, kan akışını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır. Antioksidanlar sayesinde kalp damar sağlığı korunur" dedi.

PİŞİREREK LİKOPENİ ARTIRIN

"Genellikle sebzeleri pişirdiğimizde içerdikleri antioksidanların azaldığını düşünürüz" diyen Prof. Dr. Uçar, şunları söyledi: "Ancak, domates söz konusu olduğunda durum tam tersidir. Domates pişirildiğinde içerisindeki likopen miktarı artar ve daha güçlü bir antioksidan haline gelir. Bu nedenle pişirilerek, tüketilen domatesten vücut çok daha fazla likopen alabilir ve bu da sağlık açısından büyük fayda sağlar. Özellikle zeytinyağı ile birlikte pişirildiğinde likopenin emilimi daha da artar. Bu yöntem, vücudun likopenden maksimum düzeyde yararlanmasını sağlar."

SALÇA VE KURUTULMUŞ DOMATESTE MAKSİMUM ETKİ

LİKOPENİN emilimini artırmak için pişirmenin dışında da bazı yöntemler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Uçar, bunları şöyle sıraladı: "Özellikle likopenin yağ ile birlikte tüketilmesi, emilimini önemli ölçüde artırır. Bu nedenle, likopen içeren besinleri zeytinyağı gibi sağlıklı yağlarla birlikte tüketmek faydalıdır. Ayrıca, güneşte kurutulmuş domates, domates salçası ve domates sosları gibi işlenmiş domates ürünleri de likopen açısından oldukça zengindir."