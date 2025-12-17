Akdeniz diyeti demansa karşı koruyor

Bilim insanları, Akdeniz diyetinin demansa karşı koruma sağlayıp sağlamadığını belirlemek için 60 bin İngiliz'den elde edilen verileri analiz etti. BBC'de yer alan habere göre araştırmada, katılımcıların Akdeniz diyetine uyumları ve 10 yıl içinde kaçında demans görüldüğü ölçüldü. Çalışmanın başyazarlarından Dr. Oliver Shannon "Ortalama olarak, Akdeniz diyetine yüksek derecede bağlı kalanların, kalmayanlara kıyasla demans geliştirme riski yaklaşık yüzde 23 daha düşüktü" ifadelerini kullandı. Akdeniz diyeti meyve, sebze, baklagiller, balık gibi yiyecekler ve zeytinyağı gibi doymamış yağları barındırıyor.