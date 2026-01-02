Rusların sağlık deposu Türk karamuku

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Doğada kendiliğinden yetişen, mayhoş tadı ve şifa deposu içeriğiyle bilinen karamuk, Rus mutfağının vazgeçilmeziyken Türkiye'de hak ettiği ilgiyi görmüyor. Uzmanlar, kanser hücreleriyle savaştığı ve tansiyonu dengelediği bilinen bu "kırmızı mucize"nin faydalarına dikkat çekiyor. Türkiye'nin bereketli topraklarında, sulak alanlarda ve doğada kendiliğinden yetişen şifa kaynaklarından biri olan karamuk, ne yazık ki üretildiği topraklarda yeterince tanınmıyor. Dikenli yapısı ve kendine has mayhoş, ekşi tadıyla dikkat çeken bu meyve, sınırlarımızın ötesinde, özellikle Rusya'da "bağışıklık sisteminin bir numaralı dostu" olarak el üstünde tutuluyor.
