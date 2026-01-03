Ses dalgalarıyla katarakt operasyonu

Halk arasında 'göze perde inmesi' olarak bilinen katarakt, genellikle yaşlanmanın doğal bir sonucu olarak görülse de aslında her yaşta ortaya çıkabilen önemli bir göz hastalığı. Renkleri solduran, gece görüşünü zorlaştıran ve görme kalitesini zamanla düşüren katarakt hastalığı ile ilgili Dünyagöz Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Cem Mesçi, önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Mesçi, katarakt tedavisinde en son teknoloji ile yaptıkları operasyonları anlattı…Kataraktın, gözdeki doğal merceğin saydamlığını kaybetmesi sonucu oluştuğunu belirten Prof. Dr. Mesçi, "İlerleyen yaş önemli bir risk faktörü olmakla birlikte; göz içi iltihapları, diyabet gibi bazı sistemik hastalıklar, kortizon ve benzeri ilaçların uzun süreli kullanımı ile göze alınan ciddi darbeler de katarakta neden olabilir" dedi.Kataraktın genetik yatkınlık gösterebileceğine de dikkat çeken Prof. Dr. Mesçi, "Yeni doğan bebeklerde ya da çocukluk çağında da görülebilir. Hastalığın belirtileri arasında bulanık görme, renklerin soluk algılanması, ışık koşullarına bağlı görme değişiklikleri, yakın veya uzak görmede bozulma ve çift görme yer alır" diye konuştu.Femtosaniye lazer teknolojisinin katarakt cerrahisindeki önemine dikkat çeken Prof. Dr. Mesçi, şöyle dedi: "Bu teknoloji, ameliyatın başarısını doğrudan etkileyen kritik aşamaların, cerrahın planlamasına uygun şekilde ve yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesini sağlar. Katarakt cerrahisinde insan eliyle yapılan birçok basamak, gelişmiş görüntüleme sistemleri sayesinde bilgisayar kontrollü olarak femtosaniye lazerle uygulanmaktadır. Bu yöntem hem hasta hem de hekim açısından son derece güvenli ve konforludur. Katarakt alındıktan sonra yeni göz içi merceğinin yerleştirileceği yuvanın kusursuz hazırlanması büyük önem taşır. Femtosaniye lazer kullanıldığında bu aşama mikron düzeyinde hassasiyetle gerçekleştirilir. Fakoemülsifikasyon işlemi ise cerrah tarafından yapılmaya devam eder. Bu sayede, yüksek teknolojiyle üretilmiş göz içi merceklerinden elde edilecek görsel performans maksimum düzeye çıkar."Prof.Dr. Mesçi, tüm katarakt ameliyatlarında, opaklaşıp işlevini kaybetmiş doğal göz içi merceğinin çıkarılarak yerine yapay bir mercek yerleştirildiğini de söyleyerek, "Son yıllarda bu ameliyatlarda çok odaklı, halk arasında 'akıllı mercek' olarak bilinen göz içi mercekler tercih edilmektedir. Bu mercekler sayesinde hastalar, ameliyat sonrası uzak, orta ve yakın mesafede gözlüksüz net görüşe kavuşabilmektedir" diye konuştu.Akıllı merceklerin, kataraktı bulunan ve glokom, sarı nokta hastalığı, diyabete bağlı retina hastalıkları gibi kronik ve ilerleyici göz rahatsızlığı olmayan hastalara uygulanabildiğini belirten Prof. Dr. Mesçi, "Ayrıca özellikle 50 yaş ve üzerindeki bireylerde, katarakt olmasa dahi gözlükten kurtulmak amacıyla refraktif amaçlı olarak da tercih edilebilir" dedi.Prof. Dr. Mesçi, akıllı mercekleri şöyle sıraladı:Yakın, orta ve uzak mesafede net görüş sağlayarak, günlük yaşamda gözlük ihtiyacını büyük ölçüde ortadan kaldırır.'Extended Depth of Focus' mercekler, özellikle düşük ışıklı ortamlarda trifokal merceklere kıyasla daha konforlu bir görüş sunar. Işık parlamaları daha azdır. Ancak yakın mesafedeki küçük yazılar için düşük numaralı bir gözlük gerekebilir.Kataraktın ilaçla tedavisinin mümkünolmadığını vurgulayan Prof.Dr. Mesçi, "Kataraktın tek tedaviyöntemi cerrahidir. Ameliyatgenellikle damla anestezisi ile yapılır;gerekli durumlarda sedasyon yada genel anestezi uygulanabilir.Hastalar çoğunlukla aynı güntaburcu edilir ve ertesi güngünlük yaşamlarınadönebilir" dedi.Katarakt cerrahisinde uzun yıllardır 'fakoemülsifikasyon yöntemi' kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Mesçi, bunun nasıl yapıldığını ise "Bu yöntemde, ultrasonik ses dalgalarıyla kataraktlı mercek parçalanarak, göz içinden alınır ve yerine yeni bir göz içi merceği yerleştirilir" diyerek, anlattı.Her iki mercek tipiyle astigmat düzeltmesi de yapılabildiğini belirten Prof. Dr. Mesçi, "Ancak her hasta bu mercekler için uygun olmayabilir. Bu nedenle hekimin deneyimi ve cerrahinin gerçekleştirildiği merkezin teknolojik donanımı, tedavi başarısında belirleyici rol oynar" dedi.