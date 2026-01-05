Dikiş dikmek beyin sağlığını koruyor

Uzmanlara göre, dikiş ve nakış gibi el işleri ile uğraşmak zihin sağlığını güçlendiriyor. Çalışmalar, ritmik el hareketlerinin kalp atışını yavaşlatarak gevşeme etkisinin oluştuğunu ortaya koydu. Nörologların da görüşlerini sunduğu araştırma, odaklanma gerektiren bu hobilerin yaşlılıkta beyni koruduğu ve güçlendirdiğini gösterdi. Günde ortalama 20 dakikalık bir dikiş molasının yorgunluğu giderdiğini belirten uzmanlar, bunun duygu yönetiminde de bir araç olarak kullanılabileceğini ifade etti. Ayrıca, travma sonrası terapilerde ve dikkat eksikliği yönetiminde fiziksel ve zihinsel sağlığı koruduğu kaydedildi.