Yapay zekayla göz muayenesi dönemi

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü ve Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Bozkurt Şener, göz hastalıklarında yapay zekanın gücünü anlattı. Prof. Dr. Şener, göz sağlığı taramalarında erken tanının, ilerleyici hastalıkların zamanında fark edilmesi ve görme kaybının önlenmesi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirterek, "Türkiye'de kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli göz muayene cihazları, göz sağlığında büyük bir yeniliği sağlık hizmetine kazandırmış oldu" dedi.

DAHA DETAYLI MUAYENE

Göz sağlığında erken tanının hayati önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Şener, Türkiye'de kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli göz muayene cihazları ile göz muayenesinin daha da detaylı bir şekilde yapılabildiğini söyleyerek, şunlara dikkat çekti: "Günümüzde göz hastalıklarının büyük bir kısmı, hasta farkına varmadan ilerleyebiliyor. Bu nedenle düzenli ve detaylı göz kontrolleri, görme kayıplarının önlenmesinde en etkili yaklaşım haline geliyor. Yapay zeka destekli bu yeni nesil muayene cihazları sayesinde artık hastalarımıza çok hızlı ölçümler yaparak, çok daha fazla veri sunarak, detaylı göz muayenesi yapabiliyoruz."

DAKİKADA KAPSAMLI DEĞERLENDİRME

Prof. Dr. Şener, yapay zeka destekli göz muayene cihazının gözle ilgili verileri ölçüp sunabilmesi için birkaç dakikanın yeterli olduğunu belirterek, "Bu veriler ışığında göz doktorunun kişiye özel tedavi uygulayabilmesi için kapsamlı bir değerlendirme yapmasına imkan doğuyor" diye konuştu.



100 PARAMETREYİ AYNI ANDA ÖLÇÜYOR

Yapay zeka destekli göz muayene cihazının çalışma prensibini de anlatan Prof. Dr. Şener, sistemin tek bir platformda çok sayıda ölçümü bir araya getirdiğini belirterek şunları söyledi: "Bu teknoloji, gözün optik ve anatomik yapısına ait 100'ün üzerinde parametreyi birkaç dakika içinde ölçüyor. 120'nin üzerinde göz rahatsızlığını; semptomlar, risk faktörleri, görsel testler ile tespit ediyor. 30 yapay zeka algoritması tarafından elde edilen veriler yapay zeka algoritmalarıyla analiz edilerek, detaylı ve görsel bir rapora dönüştürülüyor. Bu sayede hekimin değerlendirmesi çok daha objektif, hızlı ve güvenilir hale geliyor."



ERKEN TANI İÇİN BÜYÜK AVANTAJ

BU kapsamlı ölçümlerin, göz sağlığının mevcut durumunu net biçimde ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Şener, "Erken tanının ötesine geçen bir avantaj sağlıyor. Aynı zamanda bu veriler, hastanın lazer göz cerrahisine ve premium lens (akıllı) cerrahisine uygun olup olmadığı konusunda da bize çok değerli bilgiler sunuyor. Hastanın göz yapısı, kornea kalınlığı ve diğer biyometrik parametreler yapay zeka ile analiz edilerek, cerrahiye uygunluk objektif şekilde değerlendirilebiliyor. Bu da hem hasta güvenliğini artırıyor hem de doğru hasta doğru tedavi yaklaşımını güçlendiriyor" dedi.



GÖRME KAYIPLARINI ÖNLÜYOR

GÖZ hastalıklarının ciddi bir bölümünün belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, erken tanının önemini şu sözlerle anlattı: "Göz sağlığında erken tanı, tedavi başarısını artırmanın yanı sıra geri dönüşü olmayan görme kayıplarının önüne geçilmesini sağlar. Yapay zeka destekli muayene ile tespit edilen risklere göre hastalar, tüm göz branşlarındaki uzman hekimlere yönlendirilerek değerlendirilir. Bu bütünleşik yaklaşım sayesinde her hasta, ihtiyacına özel bir tedavi sürecine dahil edilir. Risklerin doğru branşlarda ele alınması hem hasta güvenliği hem de sonuç başarısı açısından son derece büyük önem taşır."



KİŞİYE ÖZEL GÖZ SAĞLIĞI VERİLERİ

Yapay zeka destekli göz muayene cihazının sunduğu kapsamlı veri setine dikkat çeken Prof. Dr. Şener, yaklaşık 6-7 dakika içerisinde; kornea, retina ve göz tansiyonu alanlarında şu işlemlerin yapıldığını sıraladı:

Kornea topografisi ve kornea kalınlığı.

Retinada görme siniri ve sarı nokta değerlendirmesi.

Göz tansiyonunun gerçek değeri.

Gözün ön ve arka yapısına ilişkin detaylı ölçümler.

Gözün refraksiyon kusurlarına dair bilgiler vermektedir.



UZMAN HEKİM KADROSUYLA BİRLİKTE ÇOK DAHA KIYMETLİ

Gelişmiş teknolojinin, uzman hekim kadrosuyla birlikte anlam kazandığını belirten Prof. Dr. Şener, "Bu tür ileri teknolojiye sahip muayene sistemlerinin, tam donanımlı merkezlerde kullanılması son derece önemlidir. Yapay zeka destekli bu teknoloji, hastalara hızlı, güvenilir ve kapsamlı bir göz sağlığı hizmeti sunarken, aynı zamanda dünyadaki ileri teknolojilerin deneyimlenmesine de imkân tanıyor. Yapay zeka geliştikçe hekimlerin daha fazla bilgiye ulaşması, öğrenmesi ve kendini geliştirmesi mümkün oluyor. Bu bilgiler, doğru değerlendirildiğinde cerrahide ve medikal tedavi planlamalarında başarıyı ve güveni artırıyor" diye konuştu.