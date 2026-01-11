Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.01.2026

Demansı çocukluk dönemi belirliyor

İsmail EREL
Çocukluk dönemindeki sağlık ve yaşam tarzının, yaşlılıkta demans riskini önemli ölçüde etkilediği ortaya çıktı. Uluslararası büyük bir araştırmaya göre, çocuklukta sağlıksız kiloya sahip olmak, fiziksel aktivitenin düşük olması ya da yüksek kan basıncı gibi faktörler, yaşlılıkta beynin belirli bölgelerinde olumsuz değişikliklere yol açıyor. Bu da demansla ilişkilendirilen beyin alanlarında bozulmaya işaret ediyor. Araştırmacılara göre bu bulgular, demans önleme stratejilerinde "erken müdahale"nin önemini ortaya koydu.
