Deniz kenarında yaşamak ömrü uzatıyor

ABD'de Ohio Eyalet Üniversitesi'nden araştırmacılar, 66 bin kişinin nüfus kayıtlarını inceleyerek yaşam süresi ile su kütlelerine olan yakınlık arasındaki ilişkiyi analiz etti. Elde edilen veriler, deniz kıyısına yakın bölgelerde yaşayanların ortalamadan bir yıl daha uzun yaşadığını, kentsel bölgelerdekilerin ise ömrünün daha kısa olduğunu ortaya çıkardı. Bunun nedenleri arasında kıyı bölgelerinde daha az sıcak ya da soğuk gün yaşanması, hava kalitesi daha yüksek olması, fiziksel aktiviteler ve daha iyi yaşam fırsatlarının olması yer aldı.