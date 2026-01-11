Köpekler öğrenmede bebeklerle yarışıyor

Yeni bir araştırma, bazı köpeklerin insanların konuşmalarına kulak misafiri olarak yeni kelimeler öğrenebildiği gösterdi. Independent'te yer alan habere göre, 10 köpek incelendi. Minyatür Aussie, Alman kurdu, labrador retriever ve birkaç border collie gibi eğitim kapasitesi yüksek çoban köpekleri araştırmada yer aldı. Çalışmada, oyuncaklara takılan adlar defalarca tekrarlandı. Oyuncakları köpeklerin görmesi sağlansa da doğrudan onlarla konuşulmadı; bir başka odadaki diğer oyuncakların arasına kondu. 10 köpekten 7'si doğru oyuncağı getirmeyi başardı. İnsanlarda bu yetenek 18 ay civarında başlıyor. Bebekler yetişkinlere kulak misafiri olarak konuşmayı öğreniyor.