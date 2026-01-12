Bir bardak portakal suyunun şaşırtıcı faydaları

Bütün portakalı yemek yerine portakal suyu tüketmeyi sevenlerden misiniz? İçeriğindeki fazla şekerden ötürü portakalın suyunu içtiğiniz için kendinizi suçlu hissettiğini oluyor mu?

FELÇ RİSKİ DÜŞÜYOR

BBC Türkçe'de yayınlanan habere göre; uzmanlar portakalın vitaminlerle dolu olsa da, suyunun kandaki şekeri aniden yükselttiği konusunda uyarılar yapıyor. Ancak aslında çok sayıda araştırma, yüksek şeker içeriğine rağmen, günde bir bardak portakal suyu içmenin birçok sağlık faydası olabileceğini gösteriyor. On binlerce kişiyi uzun süre takip eden araştırmalar, çok fazla turunçgil tüketen kişilerin kalp hastalığı ve felç geçirme olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Ancak bu büyük çaplı çalışmaların çoğunda bir sorun var: Araştırmalarda insanlara ne kadar meyve yedikleri sorulsa da ne kadar meyve suyu içtikleri sorulmadı. Bütün bir meyveyi tüketmekle meyve suyu içmek çok farklı bir etki yaratabilir.