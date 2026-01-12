Duş sonrası yapılan bu hata yüz felcine yol açabilir! Uzmanlardan uyarı

'YÜZ FELCİNE VİRÜSLER DE NEDEN OLABİLİR'

Yüz felcinin nedenlerine değinen Prof. Dr. Kazkayası, "Yüz felcinin kesin nedeni her zaman saptanamasa da olguların yaklaşık üçte ikisi 'idiopatik (nedeni saptanamayan)' olarak değerlendirilir. En sık kabul gören neden viral inflamasyondur. Herpes simpleks tip 1, varisella zoster ve Epstein-Barr gibi virüsler de sinirde iltihaplanmaya yol açabilir. Bu virüsler, daha önce vücuda girmişken stres, soğuk hava, fiziksel travma ve mevsimsel değişikliklerle yeniden aktive olabilir" dedi.