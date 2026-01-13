Şok diyet yapanlar dikkat! Bu hatalar kronik hastalığa yol açabilir

"Şok diyet"lerin genellikle çok hızlı kilo verdirdiği için umut verdiğini ancak bu süreçte vücudun aslında yağ yakmaktan çok su ve kas kaybettiğine dikkati çeken Aydın, uzun süre aç kalındığında bedenin bunu tehlike olarak algıladığını ve kendini korumaya aldığını, metabolizmanın yavaşlayıp kişinin daha çabuk yorulduğunu, üşüdüğünü ve halsiz hissettiğini aktardı.

Aydın, diyet bittiğinde vücudun bir sonraki açlık dönemine hazırlık yapmak istediğini ve alınan kiloların çoğu zaman geri geldiğini belirterek, şu uyarılarda bulundu:

"'Şok diyet'ler, kalıcı bir çözüm sunmak yerine aynı döngüyü tekrar tekrar yaşatır. Sürekli 'şok diyet'ler uygulanarak verilen kiloların, kısa süre sonra fazlasıyla geri alınması 'yo-yo sendromu' olarak adlandırılır. Bedenin tekrar tekrar bu tür ani kısıtlamalara maruz kalması, zamanla kilo artışına yol açabilir. Metabolizma hızının düşmesi sağlıklı kilo vermeyi zorlaştırırken, hormonal dengeyi ve organların düzenli çalışmasını da olumsuz etkileyebilir. Bu durum başta böbrekler olmak üzere pek çok organı olumsuz etkiler. Özellikle son yıllarda trend haline gelen yüksek protein tüketimi ve düzensiz, eksik beslenme tarzı, böbreklerin üzerindeki yükü artırır. Böbrekler bu yükü uzun süre taşıyamadığında ise fonksiyonlarında bozulmalar görülebilir ve bu durum zamanla kronik böbrek hastalığına zemin hazırlayabilir."