Zayıflama iğneleri çocuklara bilinçsizce uygulanıyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 'Pediatri 2.0: Değişim Başladı' temasıyla düzenlenen '5. Cerrahpaşa Pediatri Günleri Kongresi'nde çocuk sağlığıyla ilgili her şey masaya yatırıldı.

ÇOCUK SAĞLIĞI ONLARA EMANET

Kongre Başkanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Beslenme ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çiğdem Aktuğlu Zeybek, artık hastaların acil servislere ya da polikliniklere internetten araştırma yaparak geldiklerini, hatta 'Yapay zeka böyle söyledi' diyerek, karşılarına çıktığını belirtti. Prof. Dr. Zeybek, "Bizler de bu yeni dijital dünyayı tanımak, doğru kullanmak ve klinik pratiğe bilimsel çerçevede entegre etmek zorundayız. Elbette yapay zeka hiçbir zaman hekimin yerini alamaz. Ancak önemli olan, bu teknolojileri klinik karar süreçlerine nasıl doğru ve güvenli biçimde dahil edebileceğimizdir" dedi.

SOSYAL MEDYA YASAĞINA DESTEK

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur da "Cerrahpaşa Pediatri olarak, çocuk sağlığı ve hastalıklarını yalnızca bir bilim dalı olarak değil, çocukların yaşam hakkını ve geleceğini koruyan bir sorumluluk alanı olarak görüyoruz. Çocuklar, yaşamın en kırılgan grubudur. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı olarak, 15 yaş altındaki çocukların sosyal medya uygulamalarından korunmasını destekliyoruz. Sosyal medyanın çocukların ruhsal, sosyal ve bilişsel gelişimi üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratabildiğini biliyoruz" diye konuştu.



12 YAŞ VE 60 KİLONUN ÜSTÜNDEKİLER İÇİN UYGUN!

Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Doç. Dr. Elvan Bayramoğlu ise dünyada çocuklarda da çığ gibi büyüyen obezite tehlikesine dikkat çekerek, "Zayıflama iğneleri Türkiye'de 12 yaş ve 60 kilonun üstündeki çocuklar için onaylı. Ancak reçetesiz ve uzman kontrolü olmadan kullanılması hekimleri endişelendiriyor. Bu ilaçlar reçetesiz alınmamalı" dedi. Obezitenin kronik bir hastalık olduğunu belirten Doç. Dr. Bayramoğlu, "2030 yılına kadar 250 milyondan fazla çocuk, obez olmaya aday. Yaşam tarzı değişikliklerinin ötesinde yeni ilaçlar adölesan dönemde kullanılmaya başlandı. Hedefe yönelik tedaviler, arasında zayıflama iğneleri de var" dedi.

UZMAN KONTROLÜNDE OLMALI

Bu iğnelerin şu anda eczanelerde yok sattığınının da altını çizen Doç. Dr. Bayramoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Hatta bulunmuyor. Oysa belirli seçilmiş olgularda kullanılması gerekiyor. Bu iğneler, çocuklarda iştahı azaltan nöronlar üzerinden çalışıyor. Bununla birlikte beslenmenin ayarlanması gerekiyor. Aksi taktirde kas kaybı ile sonuçlanabilir. Uzman hekim kontrolünde kullanılmazsa sonuçları tehlikeli olabilir."



ÇOCUKLARI ARTIK YAPAY ZEKA UYUTACAK

KONGRE Düzenleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç da çocuklardaki uyku bozukluklarının aslında çoğu zaman atlanan çok ciddi bir sorun olduğunu belirterek, "Çocuklarda uyku bozukluğu sıklığı yüzde 25 ila 30 oranında bildiriliyor. Özellikle uykuda solunum bozuklukları; büyüme, öğrenme, davranış ve kalp-akciğer sağlığını doğrudan etkileyen önemli bir sağlık sorunu" dedi.

GİYİLEBİLİR SENSÖRLER

Ancak bu hastalıkların tanısında kullanılan geleneksel yöntemlerin, çocuklar için çoğu zaman zor, zahmetli ve erişimi sınırlı olabildiğini belirten Doç. Dr. Kılınç "Öyle ki çocuk uyku laboratuvarı sayısı ülkemizde 10'u geçmez. Çocukları gece boyunca uyku laboratuvarında tutmak zor. Bunun için günümüzde pediatrik uyku tıbbı, yeni nesil tanı teknolojileri sayesinde önemli bir dönüşüm sürecine girmiştir. Giyilebilir sensörler, evde uygulanabilen uyku testleri ve yapay zekâ destekli analiz sistemleri, çocukların daha doğal uyku ortamlarında değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır" dedi. Doç. Dr. Kılınç, özellikle prematüre bebekler, genetik sendromlu çocuklar, kraniofasiyal anomalileri olanlar ve nörogelişimsel bozukluğu bulunan çocuklar için geliştirilen bu yöntemlerin, yeni doğandan itibaren kullanılabildiğini söyledi.