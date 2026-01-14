Uzmanı şoke eden acı gerçek: ‘5 yaşındaki çocuğun elinde e-sigara gördüm’

Sigara tiryakiliği derken, elektronik sigaralar, ısıtılmış sigaralar ve son dönemde özellikle gençler arasında hızla yayılan tek kullanımlık elektronik sigaralar (PUF) ölüme davetiye çıkarıyor. ABD'de 3 bine yakın vaka ve 68 ölüm bildirildi.

YAŞ SINIRI ORTADAN KALKTI

Elektronik sigaradan çıkan buhar, akciğerleri yok ediyor. Maalesef ergen çocuklar bile bu ölüm makinelerinin pençesine düştü. "Elektronik sigara gençleri ele geçirdi" derken çocuklar bile bu ölüm tuzağının içine çekilmiş durumda. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından "Pediatri 2.0: Değişim Başladı" temasıyla düzenlenen "5. Cerrahpaşa Pediatri Günleri Kongresi'nde, elektronik sigara kullanımında yaş sınırının tamamen ortadan kalktığına dikkat çekildi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç'ın "4-5 yaşındaki çocuğun elinde e –sigara gördüm. Bizim ülkemizde yasak olmasına rağmen e-sigarada yaş sınırı bile yok ki…" sözleri, gerçeğin acı yüzünü ortaya çıkardı.

AKCİĞER HASARI YAPIYOR

DOÇ. Dr. Kılınç, elektronik sigaradaki tehlikeyi şöyle anlattı: "Akciğer hasarı yapıyor. Ölümlere neden oluyor. Ergenlik çağında e-sigara çok kullanılıyor. ABD bunu kontrol altına almaya çalışıyor. Ciddi bir sağlık sorunu yaratıyor."

ÇOK ÇOCUK HASTAMIZ VAR

"Bizim de çok fazla çocuk hastamız var. Elektronik sigara kullandıklarını söylüyorlar" diyen Doç. Dr. Kılınç, şöyle dedi: "E-sigara içen çocuklar kliniklere solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı gibi şikayetlerle başvuruyor." Doç. Dr. Kılınç, Sağlık Bakanlığı'nın bu konularla ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü de söyledi.

15 YAŞTA YÜZDE 90 ARTTI

Bilim insanları, İngiltere'de düzenli sigara içmemiş yetişkinlerin elektronik sigaraya başlama sayısının 1 milyona ulaştığını tahmin ediyor. Bu artışın başlıca nedeni, 18-24 yaş aralığındaki her 7 kişiden birinin artık elektronik sigara kullanması. Son 10 yılda sigara içme oranındaki artış tüyler ürpertici. 15-24 yaş grubu kadınlarda sigara içme artış oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda.