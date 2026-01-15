En yaygın körlük nedeni! Uzmanlar uyardı: "Eğer geç kalınırsa..."





"KATARAKT, EN YÜKSEK KÖRLÜK NEDENİDİR"

"Katarakt gözümüzün içerisinde mevcut olan lensimizin yani göz içi merceğinin saydamlığını yitirmesi, yani matlaşmasıdır" diyen Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Hatice Nur Topuz, "Lensin şeffaflığını yitirmesiyle hasta sisli bir perdenin, buzlu bir camın arkasından görüyormuş gibi bir hisse kapılır. Görmede azalma, renklerde soluklaşma, ışıklarda saçılma, özellikle gece görüşünde zorluk, araba kullanmada zorlanma ve gözlük numaralarının sık değişimi olarak belirtilerini belirtebiliriz. Katarakt yaşlanmanın aslında doğal bir süreci, daha ziyade yaşlılarda görüyoruz. Sadece yaşlılara has bir hastalık değil, daha erken yaşlarda da, gençlerde de, hatta yeni doğanlarda da görebiliyoruz. Şeker hastalığı olan, sigara kullananlarda, ultraviyole ışınlara sık maruziyette ve bazı ilaçlar, özellikle kortizon ilaçlarının uzun süre kullanılmasına bağlı olarak da daha erken yaşlarda katarakt gelişimini görebiliyoruz. Kataraktın şu an ilaç, damla, hap ya da gözlükle tedavisi mümkün değil. Tek tedavisi cerrahi olarak o kesifleşmiş merceğin çıkartılması. Önlemek tamamen mümkün değil ama belki geciktirilebilir. Ultraviyole korumalı güneş gözlükleri kullanmak, sigaradan uzak durmak, kortizon gibi ilaçları düzensiz kullanmamak ve diyabet kontrolü önemli.