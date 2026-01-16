Biohacking’e hazır mısınız?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Öğretim Üyesi ve Kozmetoloji Birim Sorumlusu Prof. Dr. Ayşe Akman ile 2026 yılının güzellik ve sağlık trendlerini konuştum. Bu yıl hedef yalnızca daha genç görünmek değil, daha sağlıklı yaşamak.

AMAÇ YÜZÜ DEĞİŞTİRMEK DEĞİL

Prof. Dr. Akman, 2026'da güzellik trendlerinin yalnızca estetik değil, sağlıklı cilt yapısını destekleyen tıbbi araçlar olarak ele alındığının altını çizerek, "Botoks, dolgu, lazer ve mezoterapi uygulamaları yine ön planda. Ama amaç yüzü değiştirmek değil, desteklemek ve cilt, saç ve tırnak kalitesini korumaktır. Kolajenler ve vitaminler herkes için gerekli değildir. Kontrolsüz takviyeler cilt sorunlarını artırabilir. Doğru kişiye, doğru zamanda kanıta dayalı destek esastır. 2026 güzellik yaklaşımı; abartıdan uzak, bilimsel, kişiye özel ve doğal bir çizgidedir. Gerçek trend, cildi zorlamadan sağlıklı yaş almak" dedi.

SAĞLIKLI YAŞLANMAK

Prof. Dr. Akman, yeni akım longevity'nin yani uzun yaşamın sırlarının bu yıl da çözülmeye devam edileceğini belirterek, "Longevity, bu yıla da damgasını vuracak. Longevity, yalnızca yaşam süresini uzatmak anlamına gelmez. Amaç; ileri yaşlarda sağlıklı, üretken ve fonksiyonel kalabilmek. Cilt bu sürecin en görünür aynası ve dermatoloji bu nedenle longevity yaklaşımının merkezindedir" dedi.

EN İYİ BIOHACK'LER

PROF. Dr. Akman, Biohacking'in de bu yıla damgasını vuracağını belirterek, bunu şöyle açıkladı: "Biohacking, iki temel kavramı bir araya getirir: 'Biyoloji' ve 'hacking'. Biohacking, yaşam tarzı ile biyolojiyi olumlu yönde etkilemeyi hedefler. Düzenli uyku, güneşten korunma, dengeli beslenme ve stres yönetimi 2026'nın temel Biohacking araçlarıdır. Biohacking, vücudumuzu ve zihnimizi biyolojik olarak hacklemenin birçok hastalığı iyileştirebileceğini savunuyor. Kontrolsüz takviyeler ve bilimsel dayanağı olmayan uygulamalar bu yaklaşımın dışında kalıyor."

GENLER KADER DEĞİL

BIR başka önemli konunun da epigenetik olduğunu savunan Prof. Dr. Akman, "Genler sabit olabilir ancak genlerin nasıl çalıştığı değiştirilebilir. Güneş, stres, beslenme ve cilt bakım alışkanlıkları epigenetik mekanizmalar üzerinden cilt yaşlanmasını etkiler. 2026'da hedef, cildin yaşlanma programını yavaşlatmaktır" diye konuştu.

EKSOZOMLAR UMUT VERİCİ

EKSOZOMLAR hakkında da önemli bilgiler veren Prof. Dr. Akman, "Eksozomlar, hücreler arası iletişimde rol oynayan yapılar olup, bilimsel açıdan umut vericidir. Ancak her hasta için uygun değildir ve mucize olarak görülmemelidir. Standartları henüz netleşmemiştir" dedi.

DAHA AZ MÜDAHALE DAHA SAĞLIKLI CİLT

CİLT mikrobiyomunun bariyer bütünlüğünü koruduğunu, inflamasyonu azalttığını söyleyen Prof. Dr. Akman, "Bunlar erken yaşlanmayı yavaşlatır. Aşırı temizlik ve yanlış ürünler bu dengeyi bozar. Yeni trend, mikrobiyomu destekleyen nazik yaklaşımlardır" dedi.