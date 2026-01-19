Hastalıkların nedeni soğuk mu?

Modern bilim, soğuk hava ile hastalık arasındaki ilişkinin sanıldığından çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Birçok kültürde nesiller boyunca aktarılan yaygın bir inanış var: "Soğuk hava insanı hasta eder." Pek çok kişi için bu düşünce ikna edici çünkü hastalıklar sıklıkla soğuk havalara denk geliyor.Westminster Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Bölümü'nden Kıdemli Öğretim Üyesi Manal Muhammed, The Conversation'da kaleme aldığı yazıda soğuk hava ve hastalık ilişkisini irdeledi. Bilim insanlarına göre soğuk hava tek başına enfeksiyonlara neden olmuyor. Muhammed, "Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların sebebi virüslerdir; soğuk hava değil" diyor. Nezleye yol açan rinovirüsler ve gribe yol açan influenza virüsleri, hava sıcaklığından bağımsız olarak insandan insana solunum yoluyla veya temasla bulaşıyor.Buna rağmen dünya genelinde solunum yolu enfeksiyonlarının kış aylarında belirgin şekilde arttığı biliniyor. Araştırmalar, bu artışın doğrudan soğuktan değil; soğuk havanın yarattığı biyolojik, çevresel ve davranışsal koşullardan kaynaklandığını gösteriyor. Akademisyene göre bilimsel çalışmalar, grip ve koronavirüsler dahil birçok solunum yolu virüsünün soğuk ve kuru havada daha uzun süre hayatta kalabildiğini ortaya koyuyor.Kış aylarında havanın daha kuru olması, öksürük, konuşma veya nefes alma sırasında havaya yayılan damlacıkların daha hızlı buharlaşmasına yol açıyor. Bu da virüs taşıyan parçacıkların havada daha uzun süre asılı kalmasını sağlıyor. Sonuçta, soğuk ve kuru hava virüslerin yayılmasını kolaylaştırıyor ve solunum yollarına ulaşma ihtimalini artırıyor. Muhammed, "Soğuk hava solumak, burun ve solunum yollarının iç sıcaklığını düşürüyor. Bu durum 'vazokonstriksiyon' adı verilen, damarların daralmasına yol açan bir tepkiyi tetikliyor. Kan akışının azalması ise burun ve boğazdaki yerel bağışıklık savunmasını zayıflatabiliyor" ifadelerini kullanıyor.