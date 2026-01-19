Uzmanlar uyardı: Tatilde yapılan bu hata çocuklarda kilo artışına yol açıyor

Tatil döneminde beslenme düzenin neden bozulduğunu anlatan Uzm. Dr. Çelikyurt, "Okul döneminde çocukların uyku ve beslenme saatleri belirli bir düzen içindedir. Tatille birlikte uyku saatlerinin gecikmesi, geç uyanma ve öğünlerin düzensizleşmesi sık görülür. Evde geçirilen zamanın artması ve ekran karşısında uzun süre kalınması, çocukların acıkmadan yemek yemesine yol açabilir. Ara tatilde en yaygın hataların başında kahvaltının atlanması veya öğle yemeğiyle birleştirilmesi geliyor. Gün boyu süren kontrolsüz atıştırmalar, porsiyonların fark edilmeden büyümesi ve hazır gıdalara yönelim de bu dönemde sık karşılaşılan sorunlar arasında yer alıyor. Bu düzensizlikler kısa vadede halsizlik ve dikkat dağınıklığına, uzun vadede ise kilo artışı ve metabolik sorunlara zemin hazırlayabiliyor" diye konuştu.