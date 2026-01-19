Viral enfeksiyonlarda en büyük yanlış ortaya çıktı





"ANTİBİYOTİK ANCAK HEKİM GEREKLİ GÖRÜRSE KULLANILMALI"

Antibiyotiklerin yalnızca bakteriyel enfeksiyonlarda etkili olduğunu vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Gümüş Demirçubuk, "Kulak iltihabı, zatürre ya da bazı boğaz enfeksiyonları gibi durumlarda antibiyotik tedavisi gerekebilir. Ancak bunun kararını mutlaka hekim muayenesi ve gerekli değerlendirmeler sonrası vermek gerekir. Ailelerin kendi kendine antibiyotik başlatması son derece sakıncalıdır" dedi.